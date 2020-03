Cayó el invicto del Pasto: perdió 1-2 con Equidad

Deportivo Pasto cayó derrotado en su patio por La Equidad, equipo que en el segundo tiempo se adueñó del campo y supo taponar las salidas al conjunto nariñense, el cual no pudo descifrar el esquema del rival y vio como poco a poco fue cediendo terreno, hasta que al minuto 9 Pablo Sabbag, logra vencer a Luis Delgado y al minuto 18 nuevamente Sabbag logra hacer un túnel a Jerson Malagón para centrar y permitirle a Stalin Motta el segundo tanto.

Cuando estaba por terminar el partido y en el tiempo de reposición, una falta en el área por parte de Pacheco al derribar a Carlos Nuñez, el juez Edilson Ariza decreta la pena máxima la que convierte Feiver Mercado. La derrota ante Huachipato de Chile, pudo afectar anímicamente al equipo de Diego Corredor.



Desde el pitazo inicial, se empezó a notar que los dos equipos iban a buscar el triunfo, encontrando férreas defensas, en donde el Pasto estaba llevando la peor parte, al no encontrar el camino, frente a una Equidad que llegó con mayor volumen de ataque, aprovechando el nerviosismo de los locales, obligado en ocasiones a defenderse hasta con seis y obligando a enviar el balón constantemente al tiro de esquina.



Fue un primer tiempo aburrido en donde los oncenos, no motivaron a los aficionados y el clásico programado en el calendario de la Liga, no fue un partido emocionante.



Stalin Motta, fue el encargado de llevar a su equipo a aproximarse en varias ocasiones al pórtico de Luis Delgado, quien tuvo mayor actividad con relación a Diego Novoa, que se convirtió en un espectador más en la cancha de juego.



Pasto trató con Cristian Alvarez, Ray Vanegas de llegar al pórtico de la Equidad, con respuestas inmediatas de Amaury Torralvo y Matías Miert, para sorprender a Luis Delgado, por lo que el primer tiempo pasó al olvido.



En el segundo tiempo, La Equidad se toma el terreno de juego, tapona todas las salidas y deja ver a un Pasto sin un panorama positivo, ante el desespero de los aficionados, que en varios pasajes se vieron sorprendidos y sin ideas para llegar al pórtico de Diego Novoa.



Al minuto 9 un error de Marvin Vallecilla al cometer una falta, permite que La Equida llegue sin problema alguno y es Pablo Sabbag, el encargado de abrir el marcador. Pasto no reacciona y al contrario es el visitante quien vuelve a presionar, al permitirle a Sabbag centrar y Stalin Motta convertir el segundo tanto.



Pasto se desespera y Equidad juega contra el nerviosismo de los pastusos, que no pudieron superar la presión y el mal momento por el que estaba pasando.



Alexis García, dijo que “Pasto es un gran rival, tiene variantes, se planteó el juego con miras a superarlo. Hubo respeto hacia los jugadores, por el juego limpio. Ganamos con justicia”.



Pablo Sabbag, dijo que “gracias a Dios se pudo marcar, se planteó el partido como se lo practicó en la semana, al tener un maestro al frente del equipo”.



Diego Corredor el estratega pastuso, frente a la derrota contra La Equidad manifestó: “era de esperar como los rivales han analizado nuestro trabajo, que lograron cerrar los caminos, que nos hizo caer en la imprecisión, no se nos dieron las cosas, para tratar de corregir para la próxima confrontación y tratar de recuperar los principios de juego. Se pierde el librero, por el estudio que hacen los rivales”.



Feiver Mercado, el jugador invitado manifestó que: “el ambiente es bueno, era importante ganar hoy, pero el desespero nos invadió, con la intención de recuperarnos en esta semana”.















El juez central el santandereano Edilson Ariza estuvo al pie de la jugada y en varios pasajes permitió continuar con el juego, para no perder tiempo.

Síntesis:

Deportivo Pasto: Luis Delgado (6); Juan Arboleda (5), Jerson Malagón (5), Danilo Arboleda (6) Marvin Vallecilla (6); César Quintero (6), Camilo Ayala (6), Cristian Alvarez (6), Edis Ibarguen (6), Ray Vanegas (6), y Carlos Nuñez (6). DT: Diego Corredor



La Equidad: Diego Novoa (6); Wilmer Pacheco (4), John García (6), Alex Rambal (6), Andrés Murillo (6); Stalin Motta (7), Juan Mahecha (6); Amury Torralvo (6), Neider Barona (6), Matías Mier (6); Pablo Sabbag (6). D.T.: Alexis García



Partido: regular



Cambios en Deportivo Pasto: Daniel Hernández (6) por Cristian Alvarez (00 ST), Ederson Moreno por Edis Ibargue (17 ST), Feiver Mercado por César Quintero (28 ST)



Cambios en La Equidad: Breyner de Alba (6) por Neider Barona (6 ST), Juan Colina por Matías Mier (17 ST), Carlos Peralta por Pablo Sabbag (38 ST).



Goles de Deportivo Pasto: Feiver Mercado de penal (48 ST)



Goles La Equidad: Pablo Sabbag (9 ST), Stalin Motta (18 ST)



Amonestados: Juan Arboleda. Marvin Vallecilla, Ray Vanegas, Daniel Hernández, Ederson Moreno, del Deportivo Pasto; Amaury Torralvo, Diego Novoa, Juan Mahecha, de La Equidad



Expulsados: Wilmer Pacheco



Detalle: Los aficionados se metieron con Alexis García, a quien no le perdonaron el haber dejado el equipo a medio camino del segundo semestre del año anterior.



Figura: Pablo Sabbag



Estadio: Libertad. Asistencia: 5.000 espectadores aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Edilson Ariza (6).



Ramiro Rosero Arteaga

Para EL TIEMPO

Tunja