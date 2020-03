Los suplentes del América rescataron un punto contra el Once Caldas

Una tormenta eléctrica antecedió el partido del Once Caldas contra el América, el cual finalizó 1-1, y volvió a significarle un nuevo empate al ‘blanco’, en el Palogrande, donde aún no conoce la victoria en la presente temporada.

Las fuertes lluvias obligaron a retrasar el inicio del encuentro, que estaba programado para las 4:05 p.m., sin embargo, pese al amago de suspensión, el cielo detuvo su tempestad y pudo darse comienzo al compromiso, a las 4:41 de la tarde.



El retardo de 26 minutos, enseñó las prevenciones de ambos equipos con el terreno liso y mojado, que ante la necesidad de sumar expusieron módulos ofensivos, que se caracterizaban por el orden defensivo.



Al minuto 15 del primer tiempo se pitó una pena máxima a favor de la visita, después de señalarse una mano del capitán local, Andrés Felipe Correa, y pese a la seguridad en la sanción del árbitro Jhon Hinestroza, este se apoyó del VAR y reversó su decisión, al notar que el balón había pegado en el pecho del central.



La anulada del penalti motivó el ataque ‘escarlata’ con dos pelotas directas al pórtico de Gerardo Amílcar Ortiz, que vio como sus compañeros se sacudieron y se atrevieron a atacar la puerta de Joel Graterol, que le ganó un duelo a Pablo Rojas, media punta al que le soportó una fusilada.



El VAR empezó a convertirse en el principal protagonista del duelo, pues sobre la media hora de competencia volvió a intervenir en una falta cometida por Nicolás Giraldo, quien inicialmente había sido favorecido en la acción, pero tras la revisión del juez, quedó expuesto su actuar y Roberto Ovelar, desde los doce pasos, con un potente remate cobrado a la mitad del marco, puso en ventaja al caldense.



La etapa complementaria no exhibió variantes en un principio, eso sí, mantuvo la tónica de ataque, en la cual prevalecía el manizaleño con algunas aproximaciones, las cuales no terminaron en el cordel, ante la falta de profundidad y contundencia.



Al equipo alternante del vallecaucano le prestaron el esférico, incluso, parecía aprovechar la situación con sus llegadas y en una de ellas se complicó la zaga cafetera, que se salvó de la igualdad en un borbollón, gracias a la falta de ritmo y de experiencia de sus adversarios.



El trabajo de los ‘diablos rojos’, parecía merecerles la paridad, frente a un rival que se desordenó defensivamente, inclusive, en un nuevo borbotón y con la complicidad de Ortiz y sus zagueros, que quedaron confundidos y sin capacidad de evacuar, Pedro Franco anidó la redonda en la red y puso en apuros a los ‘blancos’.



Los de Cali deseaban la victoria y estuvieron a punto de lograrla en una nuevo desorden de Amílcar y sus compañeros, que en medio de los nervios rechazaron el redondo y respiraron con el 1-1, que poco satisfechos dejó a sus seguidores, que no conocen la victoria de su club en Manizales.



Once Caldas visitará a Millonarios, en la apertura de la novena fecha de la Liga, el próximo viernes 13 de marzo, a las 7:40 p.m., en el Campín de Bogotá, mientras que el América recibirá dos días después (domingo) a Bucaramanga, a las 8:15 de la noche, en el estadio Pascual Guerrero.

Síntesis



Once Caldas 1 – 1 América

Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz (5); David Gómez (5), Junior Julio Bueno (5), Andrés Felipe Correa (5) y Elvis Mosquera (5); Sebastián Guzmán (5); Kevin Londoño (7), Juan David Rodríguez (6), Marcelino Carreazo (5) y Pablo Rojas (5); Roberto Ovelar (7). D.T.: Hubert Bodhert.



América: Joel Graterol (6); Daniel Quiñones (6), Kevin Andrade (6), Pedro Franco (7) y Nicolás Giraldo (6); Rafael Carrascal (6), Felipe Jaramillo (6) y John Arias (6); Juan Diego Nieva (5), Juan David Pérez (5) y Santiago Moreno (6). D.T.: Alexandre Guimarães.



Partido: Aceptable.



Cambios en Once Caldas: Sebastián Hernández (5) por Pablo Rojas (10 ST), Johan Carbonero (SC) por Marcelino Carreazo (29 ST) y David Lemos (SC) por Roberto Ovelar (36 ST).



Cambios en América: Enmerson Batalla (SC) por Juan Diego Nieva (23 ST), Juan Pablo Zuluaga (SC) por Santiago Moreno (37 ST) y Camilo Mesa (SC) por John Arias (43 ST).



Gol de Oncce Caldas: Roberto Ovelar (32 PT)



Gol de América: Pedro Franco (35 ST)



Detalle en Once Caldas: Roberto Ovelar marcó gol de pena máxima, tras revisión del VAR (31 PT).



Detalle en América: Se anuló pena máxima señalada a Andrés Felipe Correa, después de examinarse del VAR (16 PT).





Amonestados Once Caldas: Junior Julio Bueno (35 PT), David Gómez (6 ST) y Marcelino Carreazo (13 ST).



Amonestado América: Pedro Franco (44 ST).



Expulsados: No hubo.



Figura: Pedro Franco (7).

Estadio: Palogrande.

Asistencia: 11.002 espectadores.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Jhon Hinestroza (5).



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO