Nacional, a repetir la dosis; DIM quiere sacudirse

Atlético Nacional recibe a Independiente Medellín, este sábado desde las 4:20 de la tarde, por la séptima fecha en la Liga I-2020. Tras imponerse en los últimos cuatro clásicos antioqueños, los ‘verdolagas’ esperan seguir sumando para mantenerse en la cima de la tabla. Al frente están los dirigidos por Aldo Bobadilla, que llegan motivados luego de su clasificación a la fase de grupos en la Copa Libertadores.

Nacional con la mira afinada para enfrentar al DIM

Juan Carlos Osorio y sus dirigidos siguen afianzando su idea de juego y esto va de la mano con el protagonismo que viene teniendo en la Liga. Luego de superar a su rival de ciudad una semana atrás, los ‘verdolagas’ tuvieron tiempo para recuperarse, trabajar y corregir los errores que han tenido en otros encuentros.



Una sola novedad presentó el técnico Osorio en los 17 jugadores convocados para este juego. Déinner Quiñones aparece en lugar de Estéfano Arango. Para el extremo, sería la primera vez que enfrente a su exequipo en un clásico. Por su parte, Geisson Perea pica en punta para ser inicialista, el defensa que llegó esta temporada del Deportivo Pasto confía en aportar tanto en la zaga como en el ataque, aprovechando su buen juego aéreo.



“Sigo en un proceso, soy paciente para ser influyente no solo en lo defensivo, sino en lo ofensivo. Estuvimos trabajando esta semana larga para implementar la idea que trabaja el cuerpo técnico, con mucha intensidad. Estoy motivado, con muchas expectativas, es una bendición poder estar en un clásico. Ojalá sea un lindo día con victoria y que sigamos en el liderato”, resaltó Perea.



Sobre las claves que debe tener Nacional, Geisson señaló que “debemos tener cuidado de Andrés Ricaurte, tiene muy buen juego en largo, nosotros arriesgamos mucho en defensa y debemos tener precauciones en esas pelotas filtradas”.



En cuanto al rival, Juan Carlos Osorio comentó que “tienen muy buen fútbol aéreo, tenemos que estar atentos en las transiciones largas, vienen motivados por la clasificación de la Copa. Nosotros debemos competir de una gran manera y que merezca ganar, vamos a tener un equipo fresco que pueda estar muy bien físicamente, atléticamente y futbolísticamente bien”.

Medellín, a dos frentes prepara el duelo contra Nacional

Motivados por la clasificación a la fase de grupos en la Copa Libertadores, Deportivo Independiente Medellín se enfoca en Atlético Nacional para disputar el clásico antioqueño 304. Esta vez, el poderoso será visitante y solo tendría una ausencia confirmada, la de Daniel Castro quien sufrió una lesión en su músculo isquiotibial derecho y estará ausente por cuatro semanas.



Hernán Pertuz estaría nuevamente en el clásico en lugar de Andrés Cadavid, el barranquillero está contento por volver a jugar y espera mantener su zaga alejada del peligro de su rival. “Contento, viviendo una sensación intensa de jugar esta clase de partidos, debemos enderezar el camino en la Liga y buscaremos marcar diferencia y conseguir una victoria”.



De las claves para superar a Nacional, Pertuz comentó que “debemos estar ordenados en el momento de atacar y defender, aprovechar los espacios que nos deje Nacional y ser contundentes para así conseguir el triunfo”.



Hernán volvió a las canchas tras varios meses, el central comentó que “me sentí muy bien, la pierna me respondió muy bien. Estoy físicamente preparado y espero seguir sumando minutos”.



En el historial por Liga, Nacional y Medellín han disputado 303 clásicos, los ‘verdolagas’ ganaron 125 contra 84 ‘rojos’ y 94 empates. 411 goles a favor de Nacional contra 341 del DIM. Atlético Nacional no pierde con Medellín desde el 6 de octubre de 2018, desde aquella fecha llevan cuatro victorias y un empate. Además, desde el 19 de julio de 2014, Juan Carlos Osorio no pierde en clásicos contra Medellín, acumula cinco clásicos invictos. En 22 juegos dirigidos, Osorio estuvo en 13 triunfos, cinco empates y cuatro derrotas, para un rendimiento del 66,6 por ciento.

Probable alineación

Atlético Nacional: José Cuadrado; Daniel Muñoz, Helibelton Palacios, Geisson Perea, Diego Braghieri, Christian Mafla; Baldomero Perlaza, Jarlan Barrera; Déinner Quiñones, Jefferson Duque, Vladimir Hernández. D.T.: Juan Carlos Osorio.



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan David Mosquera, Jesús David Murillo, Hernán Pertuz, Luis Mena; Yesid Díaz, Larry Angulo; Andrés Ricaurte, Máicol Balanta, Javier Reina, Federico Laurito. D.T.: Aldo Bobadilla.



Hora: 4:20 p.m.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín