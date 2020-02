El turno de Godoy en Millos: la carta de Gamero para ganar en la Liga

Han pasado cuatro partidos de la Liga y Millonarios no responde, no arranca, apenas lleva 2 puntos. Este sábado (6:10 p. m.), cuando recibe a Chicó en la quinta fecha, debe tener su despegue. Para ello, el técnico Alberto Gamero tomará medidas drásticas, moverá sus fichas con tres cambios; el más representativo será la inclusión del paraguayo Diego Godoy, quien por fin será titular, y en un momento en el que se espera mucho de él.

Diego Godoy fue uno de los refuerzos de Millonarios para esta temporada. Es paraguayo, tiene 27 años y cuenta con una extensa carrera en su país (Cerro, Rubio, Luqueño, Carepeguá, Capiatá, General Díaz, y Unión de Argentina); llegó con el perfil de volante de ideas, organizador, de esos que pueden guiar los caminos de Millonarios, pero había un problema, es extranjero, y solo pueden estar en la cancha tres foráneos.



Ya estaban el portero venezolano Faríñez, el defensor costarricense Vargas y el delantero, también de Costa Rica, Ortiz. Gamero estuvo esta semana, tras la derrota contra Jaguares 4-1, con el dilema de qué variante hacer, cómo abrirle campo a Godoy.

Diego Godoy, volante de Millonarios. Foto: Prensa Millonarios

“Seguro que va a jugar. Estoy mirando posibilidades y son o Faríñez u Ortiz, porque Vargas viene jugando con Paz (por las lesiones de Luciano y Balanta) y quiero que sumen minutos y partidos para que se entiendan más. Martínez ya está bien, hizo mucho fútbol esta semana”, dijo Gamero.



EL TIEMPO supo que la decisión sería que salga Faríñez, quien no ha tenido su mejor rendimiento, al menos el que se le conoce, y, de hecho, se ha visto comprometido en algunos goles, así como la defensa en general. El venezolano le daría paso a Jefferson Martínez, que el año pasado atajó en 10 partidos de la Liga, y ayer se entrenó con la titular. Así las cosas, Vargas, Ortiz y Godoy serán los extranjeros en el partido contra Chicó, aunque habrá otros movimientos: la variante colateral con la entrada de Godoy es que Ayron del Valle, quien aún no tiene un buen desempeño, saldría de la titular.



Y hay más, Juan Carlos Pereira sufrió un esguince de tobillo y no está habilitado para este partido. Este sábado jugará Stiven Vega junto a Duque.

La oportunidad de Godoy

El paraguayo Godoy aún no se ha podido mostrar. La afición de Millonarios conserva intactas las expectativas con él, porque aún no pueden decir si es o no es, si cumple o no cumple. El paraguayo llegó a mediados de enero al equipo, proveniente del General Díaz de su país. Llegó por recomendación del técnico Leonel Álvarez, quien, cuando dirigió a Cerro Portero y a Libertad, en Paraguay, quedó gratamente sorprendido con el juego de Godoy. Así que el volante no es un tiro al aire. Es zurdo, de buena pegada y con dinámica, según las referencias que tiene Gamero.



El propio Godoy explicó cuando llegó a Bogotá cuáles eran sus características y lo que puede aportar. “Soy volante por la izquierda o mixto, también creador. Encaro, manejo los tiempos, hago jugar al equipo. También tengo gol”, dijo.



Solo falta que se acople y muestre lo que tiene para guiar a Millonarios. Para que sea el socio de Mackalister, como dijo ayer Gamero. Por ahora solo ha jugado 21 minutos en la Liga, 9 contra Cúcuta y 12 contra La Equidad. En ambas oportunidades reemplazó a Ortiz, pero no como puntero. Su entrada permitía que Ayron del Valle fuera al área y así el paraguayo pudiera gestar desde el medio, donde se siente cómodo. De hecho, para el partido de este sábado jugaría en esa posición, lo que obligará a Mackalister a desplazarse a una banda, seguramente a la derecha, para que Zapata siga explorando por la izquierda. Aunque Godoy también puede jugar en la banda.

Las cartas están sobre la mesa. Gamero no esconde nada para afrontar este quinto partido del campeonato, un juego en el que ya no puede dar más ventajas. El partido contra Chicó debe servir para que Millonarios despegue y para que Diego Godoy ponga su sello y empiece su verdadera historia vestido de azul.

Las fallas están en la defensa

Uno de los problemas serios que ha tenido Millonarios en este arranque de temporada es la defensa. Sus fallas puntuales, individuales y colectivas, le han costado goles y puntos. En el primer partido, contra Pasto, falló el lateral Banguero, quien perdió la titular.



Tampoco le fue bien a Bréiner Paz, que de a poco se va acoplando a Juan Pablo Vargas, tras la lesión de Luciano Ospina. Pero los errores persistieron. En Cúcuta, el equipo cedió el empate en una desconcentración defensiva. Contra Equidad tuvo el garrafal error de concentración en el primer gol del visitante.



Y en el último partido, contra Jaguares, la defensa se comió cuatro goles, entre ellos, una mala salida del portero Faríñez. El mayor dolor de cabeza ha sido por las laterales, sobre todo la izquierda, donde el equipo es vulnerable. Por la derecha, Perlaza ataca mucho y descuida la espalda



El trabajo defensivo se complementa con la labor de los volantes, dependiendo del sistema. A veces Duque queda muy solo porque Pereira se suma al ataque.

Qué trae Chicó

Sin poder mirar atrás por la rapidez con que avanza el campeonato, Boyacá Chicó no termina aún de digerir la estruendosa goleada en su último partido y ya este sábado visita a Millonarios, otro rival de grandes ribetes, pero con la ventaja de que su rival también atraviesa por una enorme crisis de resultados.



De acuerdo con este panorama, la situación deportiva tampoco es la mejor en el onceno ajedrezado después de sumar su segunda derrota consecutiva, siendo la primera en condición de local.



Además, el calendario no le favoreció, pues de entrada tuvo que enfrentar a oponentes de gran historia en el fútbol profesional colombiano como América, Nacional y ahora el elenco embajador en el estadio El Campín.



Al bajo rendimiento deportivo del equipo a cuadros se agrega la circunstancia de que la plantilla tuvo un escaso tiempo para conseguir una plena recuperación en la parte física, ya que jugó en la noche del pasado martes y en menos de cuatro días vuelve a la alta competencia con el juego ante Millonarios.



Pese a esa circunstancia, la nómina no presenta mayores novedades pue es la base con la que ha disputado los cuatro partidos anteriores y porque las variantes que marquen diferencia no aparecen en toda su plenitud.



“Es un compromiso bastante complicado porque enfrentamos a un rival que está urgido de ganar y que lo hace ante su gente. Sin embargo, vamos a estar concentrados, a no entregar ventajas y a aprovechar las debilidades que ellos ofrecen en defensa”, expresó el volante de gestación Juan Camilo Vela.



La única variante puede ser la ausencia de Bryan Urueña, quien saldría del circuito de tres jugadores en la parte frontal, lo que significa que se resguarda con una línea de cuatro en zona medular y dos artilleros.

Alineaciones probables

Millonarios: Jéfferson Martínez: Elvis Perlaza, Juan Pablo Vargas, Bréiner Paz, Omar Bertel; Jhon Duque, Stiven Vega, David Silva, Diego Godoy, Hnsel Zapata; José Ortiz.



Boyacá Chicó: Pablo Mina; Jordy Monroy, Camilo Pérez, Jonathan Muñoz, John Mena; Darío Castro, Frank Lozano, Camilo Vela, Nelino Tapia; Edinson Palomino y Luis Páez.



Hora: 6:10 p. m.

TV: Win Sports+





