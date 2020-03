Otra desilusión para el Millonarios de Gamero: perdió 1-0 con el DIM

Deportivo Independiente Medellín venció 1-0 a Millonarios, por la octava fecha en la Liga I-2020. El poderoso aguantó y con sufrimiento, volvió a sumar tres puntos en el campeonato, gracias al gol conseguido por Javier Reina sobre el final del primer tiempo. El conjunto embajador tuvo más dudas que certezas y aunque terminó recostando a su rival, nada que consigue buenos resultados.

Los primeros minutos, Millonarios salió a atacar y por momentos inquietaba la zaga local, rematando de media distancia, pero con más ganas que precisión.



Medellín respondió teniendo la pelota y manejándola hasta el último tercio, pero no lograba penetrar al rival, salvo un par de tiros libres cobrado por Andrés Ricaurte, que Adrián Arregui no logró conectar con solvencia en el segundo palo.



Con el pasar de los minutos, el partido se concentraba en el centro del campo, siendo el local quien sostenía la pelota, pero le faltaba profundidad. Mientras que la visita no marcaba diferencia a la hora de recuperar el esférico.



Al minuto 30, Juan Fernando Caicedo le quedó la pelota en el corazón del área y al rematar con pierna derecha, Wuilker Fariñez estuvo atento para contener el grito del jugador antioqueño. Pasaba el tiempo y Medellín se mostraba más compacto y explosivo, en especial por las bandas.



En el primer minuto de los cinco de reposición, una incursión por derecha de Mauricio Cortés derivó en centro al segundo palo, para que Javier Reina defina frente a la pasividad de la zaga embajadora, abriendo el marcador a favor de Medellín.



En la etapa complementaria, ambos equipos salieron a buscar el resultado. Al minuto 4, Yulián Gómez chocó en el sector izquierdo con Hansel Zapata, terminando el jugador de Medellín lesionado, al parecer con una fractura, según la reacción de lamentación de sus compañeros, rivales y el banco de Millonarios que estaba cerca del incidente. El jugador terminó sustituido por Juan David Mosquera al minuto 6.



Medellín aumentaba la velocidad en el juego, mientras que adelantaba sus líneas. Millonarios por su parte, efectuó tres cambios en 15 minutos del segundo tiempo, buscando mayor peso ofensivo en el frente de ataque. Entraron Diego Godoy por José Guillermo Ortiz, Ayron del Valle por Cristian Arango y César Carrillo por Stiven Vega.

A medida que avanzaba el tiempo de juego, el local se mostraba más cómodo con un sistema 4-2-2-2, sosteniendo la pelota y atacando los espacios que dejaba su rival en defensa. El equipo mostraba una mayor movilidad e inquietaba a su rival cuando salía por las bandas.



Medellín administraba mejor la pelota, mientras que Millonarios intentaba sorprender por la banda izquierda. Sin embargo, eran imprecisos en el uno contra uno.



Al final, Independiente Medellín lograba una victoria, cortando una racha de cinco partidos sin ganar, sumando los juegos contra Atlético Tucumán y Libertad de Paraguay en Copa Libertadores. El conjunto rojo de Antioquia tenía un respiro en la Liga y ahora irá con más confianza para su partido en Argentina contra Boca Juniors, el próximo martes.



En la próxima fecha, Independiente Medellín enfrenta en Barrancabermeja a Alianza Petrolera. Por su parte, Millonarios jugará en Bogotá contra Once Caldas.

Síntesis

Independiente Medellín 1-0 Millonarios

Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo (6); Didier Delgado (5), Jesús Murillo (6), Andrés Cadavid (7), Yulián Gómez (6); Andrés Ricaurte (6), Adrián Arregui (7), Mauricio Cortés (7); Javier Reina (8), Juan Fernando Caicedo (6), Juan Manuel Cuesta (5).



Cambios: Juan David Mosquera (6) por Yulián Gómez (6 ST), Francisco Flores (6) por Juan Manuel Cuesta (13 ST), Bayron Garcés (SC) por Javier Reina (33 ST).

D.T.: Aldo Bobadilla.



Millonarios: Wuilker Fariñez (5); Elvis Perlaza (6), Juan Pablo Vargas (6), Bréiner Paz (6), Omar Bertel (5); Stiven Vega (5), Juan Carlos Pereira (5), Cristian Arango (5); Hansel Zapata (5), Eliser Quiñones (5), José Guillermo Ortiz (5).



Cambios: Ayron del Valle (5) por Cristian Arango (15 ST), Diego Godoy (5) por José Guillermo Ortiz (15 ST), César Carrillo (5) por Stiven Vega (15 ST).

D.T.: Alberto Gamero.



Goles: Javier Reina (45+1 PT) para Independiente Medellín.



Amonestados: Adrián Arregui (37 PT), Jesús Murillo (45+1 PT), Andrés Mosquera Marmolejo (45+3 ST) para Independiente Medellín. Stiven Vega (11 PT), Elvis Perlaza (39 PT), Juan Pablo Vargas (23 ST), César Carrillo (33 ST) para Millonarios.



Expulsados: no hubo.



Árbitro: Éder Vergara (5).



Partido: regular.



Figura: Javier Reina (8).



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 18.048 espectadores.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín