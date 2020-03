Envigado y Rionegro no quieren volver a empatar

Los dos equipos jóvenes de Antioquia tendrán este domingo una nueva oportunidad para mostrar sus condiciones en el terreno de juego. La nueva edición de este clásico antioqueño será a las 4:05 de la tarde en el Parque Estadio.

Los envigadeños serán los anfitriones. Cabe recordar que hace una semana en terrenos rionegreros el conjunto de las Águilas se fue primero arriba en el marcador, gracias al gol del delantero Anthony Uribe, pero el naranja empató con la anotación de cabeza de su delantero Michael Gómez.



“Hace mucho tiempo no se me daba la oportunidad de marcar una anotación. Terminé muy contento porque este gol significó un punto muy importante para el equipo en condición de visitante, pero lo fundamental será volver a sumar en casa este domingo para que lo que logramos en Rionegro sea más valioso”, manifestó Michael Gómez



En el equipo rionegrero, por su parte, consideran que los partidos contra los envigadeños son muy disputados y se viven con mucha intensidad.



“Contra Envigado vivimos partidos muy intensos. Este este domingo tenemos que presionarlos, ser muy seguros en la zona defensiva y aprovechar las oportunidades para liquidar el partido. La idea es ganar para volver a los primeros lugares de la tabla”, apuntó el defensor dorado Mateo Puerta.



Entretanto, el arquero Carlos Bejarano, también de Rionegro, manifestó que un clásico hace que haya motivación extra, son duelos con más intensidad y en los que cada jugador quiere estar y aspira ganar.



“Vamos con la meta de un triunfo, sin embargo, sabemos que Envigado tiene a un muy buen arquero, un joven que promete un gran futuro. Además, ellos saldrán a proponer y seguro van a querer encerrarnos en nuestro propio campo”, finalizó Bejarano.



En cuanto a las novedades de cada equipo ambos técnicos, al parecer, mantendrán las mismas nóminas inicialistas que utilizaron en el clásico anterior.



Cabe anotar que naranjas y dorados se han enfrentado en 32 ocasiones, de las cuales los de la Villa de Aburrá han ganado en 12 oportunidades, mientras que los del oriente antioqueño han conseguido seis victorias. No obstante, Envigado, al empatar en la fecha anterior contra Rionegro, ajustó un invicto de 14 partidos sin perder en clásicos; ha logrado seis victorias y ocho empates.



La boletería para este encuentro tendrá un valor de 40 mil pesos, sólo estará habilitada la tribuna occidental.

Alineaciones probables:

Rionegro Águilas: Carlos Bejarano; Mateo Puerta, Jeisson Quiñonez, Carlos Henao y Álvaro Angulo; Giovanny Martínez y Óscar Hernández; Jader Obrian y Juan Pablo Otálvaro; Anthony Uribe y Brayan Fernández.

DT: Francesco Stifano.



Envigado: Santiago Londoño; Carlos Terán, Francisco Báez, Santiago Noreña y Luis Tipton; Jairo Palomino e Iván Rojas; Neyder Moreno, Yeison Guzmán y Yadir Meneses; Michael Gómez. DT: José Arastey.





Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Envigado y Rionegro