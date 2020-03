El clásico joven antioqueño se quedó sin ganador este primer semestre

Faltas de lado y lado, pocas emociones y un solo gol fue lo que dejaron las acciones del primer tiempo en el Parque Estadio.

La única opción de gol que tuvo Envigado la logró concretar al minuto 18, en una jugada en la que Jairo Palomino se quedó con el balón en la mitad de la cancha. El ataque lo finalizó Neyder Moreno por el costado derecho.



Con habilidad, el delantero envigadeño enganchó con la pierna derecha y luego amagó que iba a rematar con la zurda, en esas dos jugadas dejó en el camino a los defensores Álvaro Angulo y Carlos Henao. La tercera fue la vencida, con el arco a su disposición remató con la pierna izquierda a la raíz del poste derecho del arco de Carlos Bejarano, quien hizo lo imposible para detener la pelota, pero no fue capaz.



Las otras emociones de la parte inicial fueron creadas por el conjunto visitante. Las Águilas lo intentaron con Juan Pablo Otálvaro, a los 29 PT, con un remate difícil para el arquero Santiago Londoño, y Brayan Fernández, de cabeza, que volvió a exigir a Londoño.



En la parte complementaria, contrario a lo que los casi tres mil hinchas evidenciaron en la primera mitad, se presentaron tres goles golazos que llegaron sin avisar.



Antes de que se presentaran las anotaciones que faltaban hubo dos acercamientos, uno para cada bando. Por Rionegro fue Carlos Henao, de tiro libre a ras de piso, el que avisó que quería el empate. En Envigado, con jugada de pelota en movimiento de Yeison Guzmán, casi aumenta el marcador, pero se lució el arquero Bejarano al detener la pelota.



No obstante, a los minutos 12 y 14 Jader Obrian sorprendió en dos ocasiones a todo el mundo. El volante rionegrero no sólo consiguió el empate para Rionegro, sino que siguió de largo en el marcador.



El 1-1 fue la culminación de un centro de Anthony Uribe desde el costado izquierdo (12 ST), mientras que el 1-2 fue un contragolpe en el que el mismo Uribe puso a correr a Obrian, casi desde la mitad de la cancha, y en donde ni el arquero Londoño lo pudieron detener (14 ST).



Envigado, descocido por el gol que había recibido, trató de arreglar el paso y se fue con todo a la ofensiva. En el minuto 19 Yeison Guzmán por poco consigue el 2-2, igualdad que llegó a los 27 del segundo tiempo, tras un saque de banda del lateral Carlos Terán, que terminó en el área chica, en donde el que más saltó fue Jairo Palomino y consiguió de cabeza el empate definitivo.



En el tiempo restante los dos contrincantes no se volvieron a hacer daño, tanto así que la pelota casi echa raíces en la parte central del terreno de juego.



Con este resultado, Rionegro llegó a 10 puntos, mientras que Envigado alcanzó nueve unidades.



En la novena fecha de la Liga BetPlay Dimayor I-2020 Envigado visitará a Patriotas Boyacá el próximo sábado a las 2:00 de la tarde; Rionegro Águilas, por su parte, visitará a Junior, al siguiente día, a las 6:10 p.m.

Síntesis

Envigado: Santiago Londoño (6); Carlos Terán (6), Francisco Báez (6), Santiago Noreña (6) y Luis Tipton (6); Jairo Palomino (6) e Iván Rojas (6); Neyder Moreno (6) y Yeison Guzmán (6); Jorge Aguirre (5) y Michael Gómez (5).



DT: José Arastey.



Rionegro Águilas: Carlos Bejarano (6); Mateo Puerta (6), Jeisson Quiñonez (6), Carlos Henao (6) y Álvaro Angulo (6); Juan Pablo Otálvaro (6), Giovanny Martínez (5), Óscar Hernández (5) y Jader Obrian (7); Anthony Uribe (6) y Brayan Fernández (5).



DT: Francesco Stifano.



Partido: Bueno.



Cambios en Envigado: Jhoaho Hinestroza por Iván Rojas (19 ST) y George Saunders por Jorge Aguirre (29 ST).



Cambios en Rionegro: Jhon Fredy Salazar (5) por Brayan Fernández (1 ST), Frank Feltscher por Juan Pablo Otálvaro (27 ST) y Tomás Salazar por Jader Obrian (38 ST).



Goles de Envigado: Neyder Moreno (18 PT) y Jairo Palomino (27 ST).



Goles de Rionegro: Jader Obrian (12 ST y 14 ST).



Amonestados: Noreña, Báez, Aguirre (Envigado); Martínez, Stifano (DT), Uribe, Obrian, Angulo (Rionegro).



Expulsados: no hubo.



Detalle: Primer clásico entre Rionegro y Envigado que se transmite por el canal Win +. Con este empate el equipo naranja aumenta su invicto a 15 partidos sin perder contra las Águilas.



Figura: Jader Obrian (7).



Estadio: Parque Estadio.



Asistencia: 2.800 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Bismark Santiago (7).



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Envigado