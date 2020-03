¡Intenso partido! Bucaramanga empató 1-1 con Junior

Atlético Bucaramanga y Junior de Barranquilla medirían fuerzas en partido válido por la fecha 8 de la liga I – 2020. El equipo leopardo llegaba con la necesidad de ganar en casa y revalidar el triunfo obtenido en el clásico frente a Cúcuta. De otro lado, el conjunto tiburón, con una nómina mixta intentaría ganar y sumar tres puntos.

Sonaría el silbato del juez central Wilmar Roldán y de inmediato se evidenciaría la iniciativa para Atlético Bucaramanga que con la apertura de la cancha por los costados lo intentó, pero sin contundencia en el frente de ataque. De otra parte, Junior usando las transiciones rápidas entre defensa y ataque, generó dos aproximaciones sobre la portería leoparda.



Sobre el minuto 18 del primer tiempo, el jugador Sherman Cárdenas remata de pierna izquierda directo a portería, sin embargo, la buena intervención del portero Vargas evitó el gol para el conjunto barranquillero.



El paso de los minutos, permitió a Junior encontrar espacios en el sector medular de la cancha y por medio del contragolpe, encontró en González y Valencia dos aliados en el último cuarto de cancha, pero sin logar convertir.



En el minuto 38 de la primera mitad, Junior de Barranquilla realizaría la primera variante, tras la aparente lesión de Carmelo Valencia, quien sería sustituido por Miguel Ángel Borja. De otra parte, la jugada más clara para anotar estuvo a cargo de Brayan Castrillón, quien remató hacia la parte superior izquierda de la portería visitante, hasta donde llegó el portero Sebastián Viera para evitar el gol leopardo. Así pues, culminaría el primer tiempo con el empate a cero goles entre dos equipos que generaron tres opciones de gol, pero ninguno pudo abrir el marcador.



Para la segunda mitad, Atlético Bucaramanga toma nuevamente la iniciativa y genera dos aproximaciones a gol, donde una y otra vez no pudo definir. Junior, Ordenado en defensa y rápido en fase ofensiva, busco espacios en el medio campo, para desde allí generar volumen ofensivo sobre el último cuarto de cancha.



En el minuto 14 del segundo tiempo, el jugador Larry Vásquez comete falta en el área a Johan Caballero, de inmediato el juez central sanciona pena máxima a favor de Atlético Bucaramanga. El encargado del cobro, sobre el minuto 15 de la segunda parte, fue Diego Herazo quien remató fuerte sobre el palo de la mano izquierda de Viera que nada pudo hacer, de esta forma se decretaría el uno por cero a favor de Bucaramanga.

Junior lograría el gol del empate en el minuto 26 del segundo tiempo, después de un fuerte cabezazo en la parte inferior del palo de la mano derecha del portero Vargas, que no pudo evitar la caída de su portería, de esta forma, el partido se igualaría a un gol.



Sobre los últimos 15 minutos del partido, los dos equipos apostaron a propuestas ofensivas, buscando el gol de la victoria, hecho que permitió tres opciones de gol en cada una de las porterías, pero sin lograr convertir.



Así pues, terminaría el partido con el empate uno por uno entre junior y Bucaramanga en un compromiso altamente disputado dentro del terreno de juego, donde repartieron honores, tiburones y leopardos.

Síntesis

Atlético Bucaramanga 1 – Junior 1

Atlético Bucaramanga:Cristian Vargas (6), Jair Palacios (5), Steve Makuka (6), Homer Martínez (6), German Gutiérrez (6), Henry Rojas (6), Daniel Restrepo (6), Nicolás Roa (5), Johan Caballero (6), Brayan Castrillón (7) y Diego Herazo (7).

DT: Guillermo Sanguinetti.



Junior: Sebastián Viera (7), Fabián Viáfara (7), Jefferson Gómez (6), Willer Ditta (6), Jeison Angulo (6), Leonardo Pico (6), Larry Vásquez (5), Luis González (6), Sherman Cárdenas (5), Daniel Moreno (5) y Carmelo Valencia (5).

DT: Julio Comesaña.



Partido: Bueno.



Goles Atlético Bucaramanga: Herazo (penal 15 ST).



Goles Junior: Borja (26 ST).



Cambios Atlético Bucaramanga: Juan Pablo Ramírez por Rojas (24 ST), Johan Caballero por Tolosa (28 ST) y Bernaldo Manzano por Castrillón (43 ST).



Cambios Junior: Miguel Borja (7) por Valencia (38 PT), Edwin Cetré (6) por Cárdenas (16 ST) y Cristian Higuita por González (39 ST).



Expulsados Atlético Bucaramanga: No hubo.



Expulsados Junior: No hubo.



Amonestados Atlético Bucaramanga: Makuka (5 ST) y Palacios (16 ST).



Amonestados Junior: No hubo.



Detalle: Atlético Bucaramanga ajustó tres fechas consecutivas sin perder en la liga I - 2020.



Figura: Fabián Viáfara junior de Barranquilla (7).



Estadio: Alfonso López.



Asistencia: 15.500 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Wilmar Roldán Pérez (7).



JULIÁN CARREÑO

Para El Tiempo

Bucaramanga