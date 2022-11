La primera fecha de los cuadrangulares del fútbol colombiano se llevará a cabo este fin de semana (sábado 5 y domingo 6 de noviembre).

La Dimayor dio a conocer el horario de los primeros juegos del Grupo A Y B.

La primera fecha de los cuadrangulares

5 de noviembre

Águilas Doradas vs. América de Cali

Hora: 4:30 p.m.

Estadio:Alberto Grisales

Televisión: Win+



Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



6 de noviembre

Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+



Deportivo Pereira vs. Junior FC

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win+

