Prográmese, así se jugará la fecha definitiva para clasificar a los cuadrangulares

La Dimayor dio a conocer este sábado la programación de la última fecha de la fase todos contra todos de la Liga 2023-II, en la que se definirán los dos últimos clasificados a los cuadrangulares semifinales.

Ya hay seis equipos asegurados en la pelea por la estrella de diciembre: Águilas Doradas, Independiente Medellín, América de Cali, Deportes Tolima, Atlético Nacional y MIllonarios.

Para los dos últimos cupos hay cinco aspirantes: dos que comenzarán la última fecha metidos entre los ocho, Junior de Barranquilla y Deportivo Cali, y otros tres aún con opciones matemáticas: Alianza Petrolera y, en menor medida, Deportivo Pasto y Santa Fe.

Tabla de posiciones de la Liga al final de la fecha 19. pic.twitter.com/1HZ1EH3gci — José Orlando Ascencio (@josasc) October 28, 2023

Cabe recordar que este fin de semana no hay fútbol por la realización de las elecciones regionales en el país, y que entre miércoles y jueves se jugarán partidos de las semifinales de la Copa Colombia.



Tampoco habrá Liga el próximo fin de semana, debido a que los partidos que definen clasificación y posición en la tabla deben jugarse en horario unificado y el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, no puede utilizarse por los conciertos de RBD.



Además, el domingo 5 de noviembre será el juego de vuelta entre Cúcuta y Millonarios, en la semifinal de la Copa.

Los horarios de la última fecha de la fase todos contra todos

Así las cosas, la Dimayor decidió programar los cinco partidos de los equipos que aún pelean por clasificar el martes 7 de noviembre, en horario unificado, 7:30 de la noche. Estos son Junior vs. Huila, Boyacá Chicó vs. Cali, Alianza Petrolera vs. Pereira, Santa Fe vs. Once Caldas y Envigado vs. Pasto. Este último se jugará en Itagüí, debido a que el Polideportivo Sur no cuenta con iluminación artificial.



Los otros cinco encuentros de la última jornada, en los que estarán en juego las posiciones en la tabla, que son factor de desempate en los cuadrangulares, serán el miércoles 8, a la misma hora, 7:30 p. m.



Los juegos programados para el miércoles son América vs. Bucaramanga, La Equidad vs. Millonarios, Jaguares vs. Águilas Doradas, Unión Magdalena vs. Medellín y Nacional vs. Pereira.



