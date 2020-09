¡Papel y lápiz! Así se jugará la fecha 10 del fútbol colombiano

El fútbol colombiano se reinicia con la jornada 10 del torneo, que arranca este viernes con el partido Equidad vs. Boyacá Chicó, Nacional vs. Tolima y termina el domingo con el juego Junior vs. Rionegro Águilas.

VIERNES 19



6 p.m.: Equidad vs. Boyacá Chicó: Win Sports +, Win Sports

8 p.m.: Nacional vs. Tolima: Win Sports +



SÁBADO 20



2 p.m.: Patriotas vs. Envigado: Win Sports +, Win Sports

4 p.m..: Pereira vs. Santa Fe: Win Sports +

6:05 p.m.: Petrolera vs. Medellín: Win Sports +,Win Sports

8:10 p.m.: Millonarios vs. Once Caldas: Win Sports +



DOMINGO 21



3:15 p.m.: Pasto vs. Jaguares: Win Sports +, Win Sports

5:30 p.m.: América vs. Bucaramanga: Win Sports +

7:45 p.m.: Junior vs. Rionegro Águilas: Win Sports +



Deportes