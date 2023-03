La Dimayor anunció este martes la programación de la primera 'fecha de clásicos' del año, que se disputará del 24 al 28 de marzo. Esa será la décima jornada de la Liga 2023-I.

Además, la entidad anunció las fechas y horarios de cuatro de los seis partidos aplazados que aún no habían sido programados. Quedan pendientes los encuentros Millonarios vs. Alianza Petrolera (fecha 3) y Unión Magdalena vs. Boyacá Chicó (fecha 5).



Esta es la programación anunciada por Dimayor:

Programación de los juegos aplazados

FECHA 1



22 de marzo

Millonarios FC vs. Deportivo Pasto

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: El Campín

Televisión: WIN+



FECHA 2

21 de marzo

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: WIN+

Santa Fe vs. Cali se jugará el 21 de marzo. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO



FECHA 3

23 de marzo

La Equidad vs. Boyacá Chicó

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: WIN/WIN+



FECHA 7

23 de marzo

América de Cali vs. Junior FC

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: WIN+

Así se jugará la novena fecha de la Liga

17 de marzo

Deportivo Pereira vs. Atlético Nacional

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: WIN+



18 de marzo

Envigado FC vs. Boyacá Chicó

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: WIN/WIN+



La Equidad vs. Unión Magdalena

Hora: 4:10 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: WIN/WIN+



Deportivo Pasto vs. Deportivo Cali

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: WIN



Junior FC vs. Independiente Santa Fe

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: WIN+



19 de marzo

América de Cali vs. Alianza Petrolera

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: WIN+



Millonarios FC vs. Águilas Doradas

Hora: 5:45 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: WIN+



Independiente Medellín vs. Jaguares FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: WIN+



20 de marzo

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: WIN+



Atlético Huila vs. Once Caldas DAF

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: WIN+

Programación de la 'fecha de clásicos'

24 de marzo

Águilas Doradas vs. Envigado FC

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: WIN/WIN+



25 de marzo

Once Caldas DAF vs. Deportivo Pereira

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: WIN+



Alianza Petrolera vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 4:10 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: WIN+



Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: WIN+

Atlético Nacional vs. Medellín. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO



Deportes Tolima vs. Atlético Huila

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: WIN/WIN+



26 de marzo

Unión Magdalena vs. Junior FC

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: WIN+



Cali vs. América

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: WIN+



Santa Fe vs Millonarios

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: WIN+



27 de marzo

Jaguares FC vs. Deportivo Pasto

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: WIN/WIN+



28 de marzo

Boyacá Chicó vs. La Equidad

Hora: 7:15 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: WIN/WIN+



DEPORTES

