Punto por punto, lo bueno y lo malo de los ocho clasificados

Pasaron 20 fechas y 200 partidos. Siete de los históricos del fútbol colombiano se metieron en la pelea por la estrella. El único ‘novato’ es Alianza Petrolera. Nacional, Millonarios, Tolima, Junior, Pereira, Cali y América completan el grupo de equipos que comienzan a pensar en la posibilidad de un festejo el 22 de diciembre.

Todo lo que se jugó hasta este domingo quedó atrás. Los ocho clubes arrancan de cero y la ilusión, al menos de entrada, es igual para todos. Estas son las fortalezas y debilidades de los ocho aspirantes al título.



Los cuatro equipos del grupo A

Atlético Nacional es el cabeza de serie del grupo A. Foto: Dimayor - Vizzor Image

Atlético Nacional es el cabeza de serie

Fortalezas. Tiene la segunda mejor delantera de la Liga (32 goles anotados) y la mejor defensa (13 tantos recibidos, compartido con Deportes Tolima). Además, es muy fuerte como visitante: sacó 20 puntos en esa condición. Tiene una nómina con mucho margen de manejo y rotación, con muchos jugadores en condición de pelear por la formación titular.



Debilidades. Sufre en la zona de recuperación, donde no se ve tan fuerte y cuando un equipo lo exige, pone a trabajar de más a su defensa, como sucedió ayer contra Millonarios. En dos posiciones podría pecar por falta de experiencia: el arco, donde Aldaír Quintana ha mostrado algunas falencias, y en el banco, con un técnico novato en finales.

Junior, en busca de su décima estrella

Fortalezas. Terminó siendo el mejor local de la Liga 2021-II, con 21 puntos conseguidos en esa condición y solo una derrota en Barranquilla (1-3 contra Atlético Nacional, en la décima jornada del campeonato). Tiene una base con experiencia en finales, un arquero que ha recuperado la confianza y que también es arma importante en el ataque, Sebastián Viera.



Debilidades. Es el peor visitante de los ocho clasificados, con una sola victoria en diez partidos. El equipo no ha podido encontrar un referente de ataque tras las salidas de Teófilo Gutiérrez y Miguel Ángel Borja y en los últimos partidos ha tenido que apelar a la fórmula de emergencia de poner a Edwuin Cetré como falso ‘9’. El DT, Arturo Reyes, no tiene experiencia en finales.

Deportivo Pereira no tiene nada que perder

Fortalezas. No tiene nada que perder y ya consiguió su objetivo, que era salvar la categoría. Esta clasificación a cuadrangulares y la llegada a la final de la Copa Colombia ya son ganancia. Es un magnífico visitante, con 20 puntos conseguidos en diez presentaciones por fuera del Hernán Ramírez Villegas, y ha sabido combinar juventud y experiencia.



Debilidades. Su rendimiento en los últimos partidos preocupa, en especial, lo sucedido contra Nacional y América, dos potenciales rivales por la clasificación a la final: ambos lo golearon en momentos clave, uno en la Copa y otro en la Liga. No le rinde en su estadio, donde solamente pudo ganar tres partidos, aunque uno de ellos fue una muy sonada victoria contra Nacional.

Deportivo Cali, por un título después de seis años

Fortaleza. Tiene experiencia tanto en el banco, donde Rafael Dudamel ha dirigido en mundiales juveniles y en eliminatorias, y también en la cancha, donde Teófilo Gutiérrez se ha convertido en un jugador clave en el esquema, ya no jugando como hombre en punta sino como socio de sus compañeros de ataque. Es un muy buen visitante, cinco triunfos en esa condición.



Debilidades. No le rinde en Palmaseca: en 10 partidos ganó tres, empató cinco y perdió dos. Tampoco se destaca mucho defensivamente, con algunas fallas graves que le han costado puntos. Y así como Teófilo Gutiérrez es clave en la cancha y con la pelota, su temperamento lo ha llevado a fallar en momentos clave, un factor que en el remate podría ser peligroso.



Este es el grupo B, con Millonarios como cabeza de serie

Millonarios cerró la fase todos contra todos con un triunfo contra Nacional. Foto: Jaiver Nieto - EL TIEMPO

Millonarios aspira a llegar a la estrella 16

Fortalezas. Cuenta con un muy buen ataque, con 36 goles anotados en los 20 partidos de la fase todos contra todos, a pesar de un bajón que puso en duda su condición de cabeza de serie. Su técnico, Alberto Gamero, es uno de los más experimentados en la Liga, ya fue campeón con Deportes Tolima y viene de llegar a la final en el primer semestre.



Debilidades. La nómina de Millonarios no es grande ni generosa en variantes y en algunas posiciones no tiene mucho recambio, como en la pareja de zagueros centrales y en el ataque, más allá de lo logrado ayer por Jáder Valencia, reemplazo de Fernando Uribe. Además, al equipo le cuesta cuando debe enfrentar defensas cerradas: ahí se le complica el camino.

Deportes Tolima: por un doblete inédito

Fortalezas. Deportes Tolima es un equipo que sabe jugar finales, es el actual campeón de la Liga y el técnico Hernán Torres ha sabido suplir a los jugadores que se le han ido y que fueron claves en logros anteriores, como por ejemplo Jáminton Campaz, transferido a Gremio, o Álvaro Montero, que se va a Millos. Es fuerte en defensa y también en la pelota quieta.



Debilidades. Aparte de Juan Fernando Caicedo, Deportes Tolima no tiene otro referente de ataque con tanto gol, lo cual puede hacer que, si lo marcan, le podrían quitar poder ofensivo. Aunque ha conseguido puntos importantes por fuera del Manuel Murillo Toro, no es un gran visitante: es más lo que empata que lo que gana, aunque eso lo compensa con mucho orden.

Alianza Petrolera, tercera clasificación de su historia

Fortalezas. Aunque todavía no ha podido ganar un título, el técnico de Alianza Petrolera, Hubert Bodhert, sabe construir equipos sólidos y equilibrados. Ha hecho de Barrancabermeja una fortaleza y ha aprovechado las condiciones del calor de la ciudad para sacar puntos importantes. El arquero, José Luis Chunga, ha demostrado que tiene capacidad.



Debilidades. No tiene una nómina abundante y la mayor parte de la campaña, Bodhert ha apelado a una base de 13 o 14 jugadores. No es un gran visitante: solamente ha ganado dos partidos por fuera del estadio Daniel Villa Zapata, uno de ellos, a uno de los clasificados a las finales, que no enfrentará por sorteo, Deportivo Pereira.

América: después del milagro, la ilusión

Fortalezas. Llega con aire en la camiseta tras haber ganado los dos partidos claves para clasificar a los cuadrangulares, cuando todos lo daban por eliminado y cuando hace un par de semanas pedían la cabeza del técnico, Juan Carlos Osorio. Ya metido entre los ocho, la experiencia en finales del risaraldense se convierte en un factor a favor.



Debilidades. Las ya famosas rotaciones de Osorio no han funcionado bien en América, que sigue sin encontrar una nómina base, a lo que se suma la obsesión del DT de cuidarse de las tarjetas amarillas, lo que lo lleva a tocar mucho a su equipo en los intermedios de los partidos. Le cuesta como local y además deberá buscar sede por los Panamericanos Junior.



