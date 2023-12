Fichajes de Liga, EN VIVO: Espinosa se acerca a Nacional y Chará en exámenes con Junior

Víctor Cantillo está en negociaciones con Junior: "Estamos esperándolo, me dijo que venía a Barranquilla, he estado marcándole, pero no sé si está en camino. Estamos esperando para conversar con él", dijo Fuad Char, accionista del club





Mientras que Yimmi Chará confirmó su deseo de volver al Tiburón: "Esperamos que si las cosas se den, sea de la mejor manera, y poder llegar a aportar"