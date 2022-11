La Dimayor dio a conocer fechas y horarios de las jornadas 4 y 5 de la Liga, en los cuadrangulares semifinales.

Programación

Nos permitimos informar la programación de las fechas 4 y 5 por los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2022.



LIGA BetPlay DIMAYOR II-2022

CUADRANGULARES SEMIFINALES



FECHA 4



22 de noviembre

Deportivo Pasto vs. América de Cali

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Transmisión: Win+



Independiente Medellín vs. Águilas Doradas

Hora: 8:35 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Transmisión: Win+



23 de noviembre

Junior FC vs. Independiente Santa Fe

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Metropolitano

Transmisión: Win+



Deportivo Pereira vs. Millonarios FC

Hora: 8:35 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Transmisión: Win+

Fecha 5

26 de noviembre

Águilas Doradas vs. Deportivo Pasto

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Transmisión: Win+



Independiente Medellín vs. América de Cali

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Transmisión: Win+



27 de noviembre

Millonarios FC vs. Junior FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: El Campín

Transmisión: Win+



Deportivo Pereira vs. Independiente Santa Fe

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Transmisión: Win+



DEPORTES

Más noticias de deportes