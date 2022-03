La fecha 11 del fútbol colombiano empezó este miércoles con tres partidos, con resultados destacados como la victoria de Santa fe de visitante, la derrota del Tolima en casa, y la nueva caída del Cali, que no levanta cabeza.

Santa Fe se impuso 2-4 en su visita al Deportivo Pasto, una victoria vital que le permite sacudirse de su derrota en el clásico, y meterse de manera parcial entre los ocho.



Tolima se vio sorprendido en casa al caer contra patriotas, 1-2. Mientras que Deportivo Cali cayó en su visita al Bucaramanga, 1-0, quedando el DT Rafael Dudamel en la cuerda floja.

Resultados

Bucaramanga 1-0 Cali

Tolima 1-2 Patriotas

Pasto 2-4 Santa Fe

Nacional vs. Jaguares (jueves, 7:30 p. m.)

Magdalena vs. Cortuluá (viernes, 5:30 p. m.)

Millonarios vs. Unión (viernes, 8 p. m.)

​Alianza vs. Águilas (sábado, 5:30 p. m.)

América vs. Medellín (sábado, 8 p. m.)

​Envigado vs. La Equidad (domingo, 4:05 p. m.)

​Pereira vs. Junior (domingo, 6:10 p. m.)

Posiciones

Equipo Pts Dif.

1 Millonarios 23 9

2 Tolima 22 7

3 Nacional 20 6

4 Once Caldas 19 5

5 Junior 18 3

6 Envigado 17 3

7 Santa Fe 16 0

8 Medellín 15 3

9 América 15 2

10 Bucaramanga 15 1

11 Alianza 13 2

12 La Equidad 13 1

13 Jaguares 13 -3

14 Cortuluá 12 -2

15 Pereira 11 -2

16 Águilas 11 -7

17 Patriotas 9 -5

18 Pasto 9 -6

19 Cali 7 -8

20 Unión 6 -9





DEPORTES

Más noticias de deportes