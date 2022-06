La Liga BetPlay está por iniciar en su segundo semestre. Luego de culminarse el primer capitulo del año con el título de Nacional, arranca un nuevo desafío.

Listo el calendario

Facebook Twitter Linkedin

Atlético Nacional enfrenta al Deportes Tolima en la final del fútbol profesional colombiano. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / El Tiempo

La Dimayor confirmó este martes el cronograma de partidos de las 20 jornadas a disputarse.



EL campeonato iniciará el próximo 10 de julio, finalizando el 30 de octubre, la primera fase, todos contra todos.

Nos permitimos informar el Fixture de la Fase I por la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2022. Conoce todos los detalles en el link 👇https://t.co/doogjOPK5r pic.twitter.com/eWNSWWpdHT — DIMAYOR (@Dimayor) June 28, 2022

Consulte a continuación el calendario oficial del campeonato para el segundo semestre.

La primera fecha se jugara así:



Fecha 1

Nacional vs Cortuluá

Unión Magdalena vs Once Caldas

Cali vs Jaguares

Millonarios vs Pasto

Pereira vs Alianza Petrolera

Envigado vs América

Equidad vs Santa Fe

Patriotas vs Junior

Tolima vs Medellín

Bucaramanga vs Águilas Doradas





DEPORTES

Más noticias de deportes