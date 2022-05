Llega la hora, el inicio de la recta final de la Liga con la disputa de la primera jornada de los cuadrangulares semifinales. Este sábado, tres partidos: Envigado vs. Tolima (3 p. m.), Medellín vs. La Equidad (5:15 p. m.) y Junior vs. Nacional (7:30 p. m.), todos con TV de Win +. El domingo, Millonarios contra Bucaramanga.

Fortalezas de los clasificados

Millonarios fue el mejor equipo de la fase todos contra todos, hizo 42 puntos. Apela al buen juego que muestra tanto de local como de visitante. Según un análisis estadístico presentado por la Dimayor, su mayor fortaleza está en la presión al ataque, con recuperación de pelota en campo rival y generación inmediata de oportunidad de gol, además de la posesión de balón en ataque.



Sin embargo, Millos no logra capitalizar todo lo que crea. Es el que más remata a puerta (junto a La Equidad) de los 8 finalistas, pero su rendimiento de conversión es del 10 por ciento, el menor del grupo A.

Facebook Twitter Linkedin

Danovis Banguero, Giovanni Moreno y Dorlan Pabón celebran uno de los goles al América. Foto: Dimayor - Vizzor Image

Nacional, uno de sus rivales fuertes del grupo, tiene como gran virtud la construcción de juego desde la zona defensiva, y el juego de cambios de orientación con pases largos. Millos y Nacional son los equipos con mejor precisión de pases. Eso habla bien de sus propuestas de juego. Pero ojo, de los 8, el verde es el que más remates permite.

Según los datos de la Dimayor, los otros rivales del grupo, Junior y Bucaramanga, tienen un potencial en el juego de centros, siendo esta su gran virtud, aprovechando a sus goleadores, Miguel Borja por un lado, y Dayro Moreno por el otro. Junior es el tercer equipo más anotador. Bucaramanta es fuerte en el juego directo, es decir, con pases largos hacia el ataque.



En el grupo B, Tolima tiene la mayor capacidad goleadora del campeonato, 29 tantos. Basa su juego en la efectividad, con el mayor porcentaje de conversión, 16,6 por ciento. Es un equipo con memoria y que sabe jugar estas instancias.



Medellín intenta tener la pelota y también tira centros. Tiene a Luciano Pons como uno de los goleadores de la Liga. Envigado es de juego directo, defender y contragolpear, mientras que La Equidad es muy equilibrado, con gran virtud en los centros al área.

Estadisticas by Pablo Romero on Scribd



DEPORTES

Más noticias de deportes