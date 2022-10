Liga mediocre: directivos, los auténticos decadentes (Meluk le cuenta...)

Las alarmas no paran de sonar, ululan agudas, y estallan sus intensas luces rojas en la cara de la Liga nuestra de cada día... ¡y no pasa nada!



No importa que las señales de alerta se disparen una tras otra: nada hace reaccionar a los directivos, a los dueños de los equipos que se acostumbraron a vivir entre el barro de su propia mediocridad y pues a su imagen y semejanza han hecho la Liga mediocre que vivimos.



Otro Meluk le Cuenta: Lorenzo, James y Falcao: el comienzo ¿y el fin?

Las cosas se parecen a sus dueños.



Y a ellos ya ni los sorprende que el mundo, sí, que desde fuera de nuestras estrechas y sobreprotectoras fronteras futbolísticas, repitan en todos los tonos, con todas las cifras, con todos los datos, en todos los ítems que somos una de las peores ligas del mundo.

Somos una de las peores ligas del mundo...

Equipos de la Liga Betplay.

Desde el 2015, la Liga colombiana es el torneo con más partidos en el mundo.



¡Una locura!



Para los observatorios y centros de estudios eso es factor primordial para considerarla como una de las más antitécnicas.



En diciembre del año pasado, la Asociación de Futbolistas profesionales (Acolfutpro) reveló que Colombia es el único país que supera los 3.000 partidos disputados entre el 2015 y el año pasado, seguida por España (2.771) y Argentina (2.464). Pero esa alarma les importó un pito a los dirigentes, pues necesitan atiborrar el calendario de juegos: producir por producir sin importar la calidad del producto o, lo que es más grave, la propia salud de los futbolistas.



Estudio tras estudio, la Liga de Colombia sale entre las peores. En marzo pasado fue la primera del mundo en perder más tiempo tras faltas por partido. ¡Lindo récord! El dato es de InStat (empresa global de análisis de rendimiento deportivo) para un análisis del Observatorio del Fútbol del Centro Internacional de Estudios del Deporte (Cies).



Le recomendamos: Iker Casillas: la historia desconocida detrás de la homofobia en el fútbol

Los dueños: los reales auténticos decadentes del fútbol

Fichajes de Liga BetPlay

Colombia tiene el fútbol más amodorrado: pierde 38 segundos y 3 décimas tras cada falta. Y en promedio, según ellos mismos, en cada juego de nuestra interrumpida y lenta Liga se cometen 25,2 faltas.



Otra alarma que se desatiende por los dueños de los equipos, los reales auténticos decantes del fútbol, que han hecho de su egoísmo y su soledad las joyas en el barro de la mediocridad, parafraseando a los otros Auténticos Decadentes.



Egoísmo y soledad en sus politiquerías y mezquindades para sacar ventajas y tumbar al presidente de turno de la Dimayor, para tramar como raparse la plata de la TV o como mantenerse en la B para recibir los mismos ingresos de TV que reciben los equipos de las grandes audiencias de la A.



El viernes pasado, hace apenas 72 horas, otra vez la Liga local resultó entre las peores. Salió sexta en otro escalafón mundial para la vergüenza: el de las ligas que menos opciones de gol generan por partido. Y, para completar, es la cuarta con menos goles. ¡Ah! Pero, en cambio, está en el ‘top’ 10 de las ligas con más goles de penalti. Esos, otra vez del Cies con datos de InSat.



¡Tras de cotudos, con paperas!



Acá se cometen muchas faltas, se pierde mucho tiempo, y se juegan un montón de partidos en los que se hacen muy poquitos goles, pero hartos de penalti, y no se crean muchas opciones de anotar. Nada de eso es inventado. Es una fotografía.



Además: Nairo Quintana, en el limbo: nace otro gran problema y su futuro está en vilo



¡Ah! También según el Observatorio del Fútbol, la de Colombia es la Liga ‘más equilibrada’ del mundo, porque cualquiera puede ser campeón con un factor diferencial de apenas cuatro por ciento.



Para que tengan una medida, en Alemania el factor a favor de los favoritos es del 20 por ciento. A propósito, Lionel Messi dijo en una entrevista que se emitirá el jueves por Directv: "El fútbol argentino tiene un torneo muy raro: cualquiera le gana a cualquiera". ¡Aplica! Y lo dice el mejor futbolista del mundo. Y mientras tanto, los directivos, los verdaderos auténticos decadentes del fútbol, no se les olvide eso, “son estrellas en la noche de la mediocridad”, como cantan los otros Auténticos Decadentes.

GABRIEL MELUK

EDITOR DE DEPORTES EL TIEMPO

En redes: @MELUKLECUENTA

