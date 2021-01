EN VIVO: así va la tercera fecha del fútbol colombiano 

Arrancó la tercera fecha del fútbol colombiano, con la disputa del partido entre Jaguares y Alianza Petrolera.

(Le puede interesar: Sigue la polémica: decisión del América con normas de Jersson González)



Resultados parciales:

Jaguares 1, Alianza 0

Deportivo Cali vs- Envigado.



Partidos del sábado

Patriotas vs. Chicó (2 p. m.)

Águilas vs. Santa Fe (4 p. m.)

Nacional vs. Pasto (6:05 p. m.)

Junior vs. América (8 p. m.)



Partidos del domingo

Tolima vs. La Equidad (3:30 p. m)

Bucaramangsa vs. Medellín (7:40 p. m.)



Lunes

Millonarios vs. Once Caldas (2 p. m)





DEPORTES