Turbulento fútbol colombiano: denuncias de amaños, violencia y fallas arbitrales

El fútbol colombiano atraviesa un momento turbulento, por causa de varias polémicas que han sacudido el campeonato profesional en los últimos días: hay alarma por posibles apuestas ilegales denunciadas por un directivo, hay amenazas a futbolistas, ha habido protestas airadas de aficionados que van desde quemas en el Atanasio Girardot hasta improperios al DT de Nacional, Jhon Bodmer, y, como si fuera poco, las fallas arbitrales persisten.

La Liga, que avanza en su séptima jornada, se encuentra sacudida. El pasado viernes, el presidente de Patriotas, César Guzmán, reveló que “cuatro o cinco” jugadores de su equipo fueron citados en la Dimayor luego de ser contactados por apostadores ilegales. La denuncia puso en alerta al campeonato. Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, dijo el año pasado que hay “un convenio con la Fiscalía para que nos ayude desde el punto de vista de la investigación y poder tomar decisiones que eviten este tipo de conductas”. La Asociación de Futbolistas (Acolfutpro), ha denunciado desde 2023 que estos casos se vienen registrando sobre todo en la B.



Esas denuncias coincidieron con los recientes episodios de mal comportamiento de aficionados, como algunos de Nacional que quemaron sillas en la tribuna sur del Atanasio Girardot en la derrota contra Millonarios. Por estos hechos, la Comisión Disciplinaria no sancionó al club, pero la alcaldía cerró la tribuna por dos fechas.



El otro delicado caso fue el del aficionado que irrumpió en la sala de prensa del estadio de Palmaseca el pasado viernes luego de que el cuadro antioqueño perdiera contra el Cali, a atacar con improperios al técnico verdolaga Bodmer. Para colmo, el jugador del Medellín, el uruguayo José Aja, tuvo que ser separado de la convocatoria del equipo para su último partido contra Fortaleza por recibir “mensajes de acoso”.

Facebook Twitter Linkedin

Denuncia de apuestas en la Liga Betplay. Foto: Dimayor

Y como si todo esto fuera poco, fecha a fecha los equipos se siguen quejando por polémicas arbitrales y por fallas en la intervención del VAR. Una de las polémicas recientes fue la crítica a Wílmar Roldan, el mejor árbitro del país, por no expulsar al arquero de Alianza Jaime Mora que lesionó a Gonzalo Lencina, del Pereira.

Tormenta en la Liga

Semejante caos en el fútbol colombiano ha despertado la preocupación de los propios clubes. Daniel Ossa, presidente del Medellín, opinó sobre todo este panorama.



“Creo que si se está pasando el tema de castaño oscuro con los hinchas y legitimar las protestas... Hoy los hinchas van a la sede, a la oficina, te cogen en un aeropuerto. Hay que aguantar mucha cosas. Lo del Atanasio es muy difícil, a nosotros nos pasó la póliza de 9 millones a 24, luego de los últimos desmanes la póliza nos valió 174 millones de pesos. Y siempre la Dimayor y las alcaldías van en contra de los clubes, no de los individuos. La postura nuestra con Nacional es que no lo sancionen, que individualicen...”, dijo Ossa.

Facebook Twitter Linkedin

José Aja Foto: DIM

Sobre las amenazas a Aja, comentó: “Lo estamos investigando. Él siente un acoso complejo y a su familia, pero viene siendo de redes sociales... Se siente abrumado, asediado”. Finalmente, concluyó: “Con el tema arbitral y de amaño, hay que ser cautos y respetuosos, hay que opinar con argumentos y pruebas”.



Por su parte, Tulio Gómez, máximo accionista del América, comentó: “Lamentablemente hay algunos periodistas que azuzan a los hinchas, que se la pasan maltratando a los directivos del fútbol, especialmente a los del Valle. Respecto a apuestas, nosotros no hemos percibido eso en nuestros partidos. Y en el tema arbitral sí hemos visto que hay algunos errores en el VAR”.

No se puede entender:@EnvigadoFC vs @AmericadeCali

Liga Col.

Fecha 7

Árbitro: Ferney Trujillo



El defensa Jaramillo llega tarde, de forma imprudente golpea al delantero Garcés, el cual le había ganado la posición. Jaramillo se toma la cabeza dando a entender que se equivocó. pic.twitter.com/1kjnjGnQgx — Wilmer Barahona H. (@ArbitrajeFrente) February 18, 2024

Gómez explotó por las decisiones arbitrales que, considera, lo afectaron en el 1-1 contra Envigado. “Estos señores no nos pueden volver a pitar. No nos brindan garantías”, dijo.

Facebook Twitter Linkedin

Hincha de Nacional insulta a Jhon Bodmer Foto: David Narváez y Dimayor

En Atlético Nacional, uno de los equipos que ha sido víctima de los ataques de los hinchas recientemente, manifestaron:



“En el tema arbitral, es de muchos años; el arbitraje en Colombia no progresa, cada vez deja más dudas, tenemos una herramienta que debería ser provechosa, pero no lo es, no tiene toda la tecnología para que sea más eficiente, son muy lentos para tomar decisiones y lo más grave es que después del VAR se equivocan. Mientras el arbitraje no se profesionalice, vamos a tener los mismos problemas", dijeron desde el club.



Y agregaron: "El tema de las apuestas, mientras no haya investigaciones con casos concretos no vamos a pasar de las investigaciones eternas que no conducen a nada. En el tema de las hinchadas, es lamentable que actúen así, no solo en la rueda de prensa sino en el estadio, las amenazas al jugador del Medellín. Es un tema legal de Fiscalía y policial”.





DEPORTES

Más noticias de deportes