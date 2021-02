Así terminó la sexta fecha: Tolima se metió al lote de punta

Deportes Tolima venció 0-1 a Deportivo Pasto en el juego que cerró la sexta jornada de la Liga 2021-I y volvió a meterse en la parte alta de la tabla de posiciones.

El equipo que dirige Hernán Torres, que venía de perder el jueves contra Medellín en la final de la Copa Colombia, derrotó 0-1 al Deportivo Pasto, en el estadio Libertad. El único gol del partido lo anotó Ánderson Plata, en el minuto 71, con un remate desde muy lejos, tras recibir un mal rechazo del portero José Contreras.



El líder del campeonato es el Deportivo Cali, que el sábado venció 1-0 a Águilas Doradas, con gol de Michell Ramos. Lo escolta Junior, que perdió increíblemente dos puntos en el remate de su partido contra Envigado, que terminó 2-2 en el Parque Estadio Sur.



Santa Fe venció 2-0 a Bucaramanga y llegó a 25 fechas sin perder en condición de local. El equipo de Hárold Rivera es tercero en la tabla, con 12 unidades.



La jornada marcó el final del invicto de Millonarios, que cayó 1-0 contra Equidad con un gol de Kevin Salazar en tiempo de reposición.



Todos los equipos implicados en la lucha por no descender perdieron en esta fecha: Boyacá Chicó, que hoy se iría a la B, cayó 1-2 contra América, el viernes. Ese mismo día, Pereira perdió 1-2 con Patriotas. Y este domingo, Jaguares perdió 1-0 con Medellín.

Tabla del descenso luego de la fecha 6. Solo baja el último (hoy, Boyacá Chicó) pic.twitter.com/Vi3L6fq6Hj — Orlando Ascencio (@josasc) February 15, 2021

En otro resultado de la jornada, Alianza Petrolera empató 0-0 con Once Caldas y llegó a 18 fechas sin ganar.

Tabla de posiciones de la Liga, luego de la sexta fecha. pic.twitter.com/TMkiHMB1jd — Orlando Ascencio (@josasc) February 15, 2021

La séptima jornada se disputará entre el martes y el jueves, así:



16 de febrero



Patriotas FC vs Alianza Petrolera

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win/Win +



Once Caldas vs Atlético Nacional

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win +



17 de febrero



Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pereira

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win/Win +



Águilas Doradas vs Envigado FC

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win/Win +



Independiente Medellín vs Boyacá Chicó

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +



Junior FC vs Deportivo Cali

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win +



18 de febrero



Jaguares FC vs La Equidad

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win/Win +



Millonarios FC vs Deportivo Pasto

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +



América de Cali vs Independiente Santa Fe

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win +



Descanso: Deportes Tolima



