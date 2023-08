Un gol a los 5 minutos del volante Daniel Cataño le dio este domingo el triunfo por 1-0 a Millonarios sobre Atlético Nacional en la octava fecha de la liga colombiana, que lidera Independiente Medellín con 14 puntos.

El juego estaba cargado de morbo porque reunió a los dos finalistas del torneo Apertura, y de nuevo resultó favorable al conjunto albiazul de Bogotá.

Pese a la derrota, Atlético Nacional se mantuvo con 14 enteros a la sombra de su rival de patio, Independiente Medellín, que lidera con la misma renta. Ya Millonarios se instaló en el cuarto lugar con los mismos 12 puntos que tiene el tercer clasificado, Águilas Doradas.



Con más ganas que con fútbol, Atlético Nacional intentó igualar. La situación empeoró para los Verdes de Medellín porque antes del cierre del primer tiempo perdieron por expulsión al defensa Felipe Aguirre por agredir a un rival.

Los 300 goles de Carlos Bacca

El sábado, el goleador Carlos Bacca aportó un doblete al Júnior de Barranquilla para el triunfo a domicilio por 0- 2 sobre Envigado, el colista de la Liga colombiana con apenas dos puntos de veintiún posibles. Junior enlazó su segundo triunfo y con 10 puntos es décimo en el torneo y Bacca llegó a 300 goles como profesional.



También el sábado, Unión Magdalena se deshizo de Alianza Petrolera con un 2-0 que lo elevó hasta el noveno puesto de la clasificación. La Equidad no pudo hacer respetar su patio y pese a que lo intentó una y otra vez no pudo pasar del empate 0-0 con un Deportes Tolima aplicado en defensa y sin mostrar mucho en ataque. El partido entre Deportivo Pereira y Águilas Doradas fue aplazado.

Resultados de la octava fecha de la Liga

Envigado 1-2 Junior

Unión Magdalena 2-0 Alianza Petrolera

La Equidad 0-0 Tolima

Millonarios 1-0 Nacional

América 2-0 Santa Fe

Huila 0-0 Jaguares

Medellín vs. Boyacá Chicó (lunes, 6:15 p. m., Win Sports +)

Bucaramanga vs. Cali (lunes, 8:30 p. m., Win Sports +)

Pasto vs. Once Caldas (martes, 8:10 p. m., Win Sports)

Pereira vs. Águilas Doradas (aplazado)

Tabla de posiciones de la Liga

Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del domingo. pic.twitter.com/HGy1LBrXp7 — José Orlando Ascencio (@josasc) August 28, 2023

Tabla del descenso

Tabla del descenso tras los partidos del domingo. pic.twitter.com/T6QJjSnaj2 — José Orlando Ascencio (@josasc) August 28, 2023

Con Efe

