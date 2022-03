Millonarios se ratificó el viernes como líder del fútbol profesional colombiano, mientras Alianza Petrolera y Deportivo Independiente Medellín, con sus triunfos de este sábado, se metieron entre los ocho primeros de la Liga 2022-I.

El sábado, Alianza Petrolera venció a Águilas Doradas 2-1 en Barrancabermeja y, con su primer triunfo después de cinco partidos, se metió entre los ocho primeros del campeonato.



(Lea también: Colombia perdió con Brasil, fue subcampeona y va al Mundial Sub-17)



José Luis Chunga anotó de tiro libre a los 38 minutos y se unió a la lista de porteros que han marcado gol por esta vía en el fútbol profesional colombiano.

ARQUEROS goleadores de tiro libre Torneos Oficiales

11 Sebastiàn Viera 🇺🇾

7 Nelson Ramos

6 Renè Higuita

5 Luis Delgado

2 Luis Fernàndez

1 Diego Gòmez-Diego Novoa-Juliàn Viàfara

Milton Patiño-JOSÈ LUIS CHUNGA@josasc @guilloarango @pacheandrade @Quiqueson @ElColeccioniste — carlos forero (@carlosforero11) March 19, 2022

Christian Marriugo, de penalti, empató para Águilas Doradas, pero luego, Stiwart Acuña anotó el tanto de la victoria para los dirigidos por Hubert Bodhert.



En el Pascual Guerrero, Medellín le hizo pasar otra noche de pesadilla al América, al que le ganó 1-3. Adrián Arregui, Juan David Mosquera y Díber Cambindo anotaron para el 'Poderoso'. Déinner Quiñones descontó para América, que falló dos penas máximas: el portero Andrés Mosquera Marmolejo le atajó los dos cobros a Adrián Ramos.



El que sí tuvo precisión desde los 12 pasos fue Daniel Ruiz, quien le dio a Millonarios un triunfo por 1-0 contra Once Caldas, el viernes, para ratificar al equipo de Alberto Gamero como líder de la Liga, con 26 puntos, tres más que Nacional, que el jueves venció 3-1 a Jaguares.



(Además: Juan Pablo y Sebastián Montoya, fuera de Sebring por violento choque, video)

Resultados de la fecha 11

Miércoles

Tolima 1-2 Patriotas

Bucaramanga 1-0 Cali

Pasto 3-4 Santa Fe



Jueves

Nacional 3-1 Jaguares



Viernes

Magdalena 0-2 Cortuluá

Millonarios 1-0 Once Caldas



Sábado​

​Alianza Petrolera 2-1 Águilas Doradas

América 1-3 Medellín



Domingo

​Envigado vs. La Equidad (4:05 p. m., Win Sports)

Junior vs. Pereira (6:10 p. m., Win Sports +)

Tabla de posiciones de la Liga

Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del sábado. pic.twitter.com/V2IEoHulY3 — Orlando Ascencio (@josasc) March 20, 2022

DEPORTES