Mientras Águilas Doradas se convirtió en el nuevo puntero de la Liga, Deportivo Cali logró una reconfortante goleada que le da un respiro en el tema del descenso y calma las aguas.

El equipo dirigido por el venezolano César Farías dio buena cuenta del campeón Millonarios, al que derrotó 2-0 en el estadio Alberto Grisales.



Por su parte, Deportivo Cali arrolló al Deportivo Pasto: lo goleó 4-0, con tantos de Luis Sandoval, Teófilo Gutiérrez, Andrés Arroyo y Adrián Parra, y volvió a ganar después de cinco jornadas.



Más temprano, Atlético Nacional logró una nueva victoria, 2-0, contra el Deportivo Pereira, y ahora es segundo en la tabla de posiciones.

El sábado, Independiente Medellín sacó un valioso empate del estadio Jaraguay este sábado ante Jaguares y se ubicó como líder parcial de la Liga. Los goles del juego fueron de Yilber Arboleda y Edwuin Cetré.



La fecha había comenzado el viernes con el triunfo de Boyacá Chicó contra Envigado, 1-0, con gol de Wílmar Cruz. El resultado complica la permanencia de los naranjas en la A. Luego, Tolima y Bucaramanga empataron sin goles.

Tabla del descenso tras los partidos del domingo. pic.twitter.com/LAZmczJ5Cr — José Orlando Ascencio (@josasc) September 4, 2023



El sábado, Santa Fe venció 1-0 al Junior y América, 2-3 a Alianza Petrolera, dos resultados que aprietan la lucha por ir a torneos internacionales por la vía de la reclasificación.

Reclasificación tras los partidos del sábado en la fecha 9. pic.twitter.com/9pA6T3VW9a — José Orlando Ascencio (@josasc) September 3, 2023

Resultados de la novena fecha

Boyacá Chicó 0-1 Envigado

Tolima 0-0 Bucaramanga

Jaguares 1-1 Medellín

Santa Fe 1-0 Junior

Alianza Petrolera 2-3 América

Nacional 2-0 Pereira

Águilas Doradas 2-0 Millonarios

Cali 4-0 Pasto

Unión Magdalena vs. La Equidad (lunes, 6:10 p. m.)

Once Caldas vs. Huila (lunes, 8:20 p. m.)

Tabla de posiciones de la Liga

Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del sábado. pic.twitter.com/BGzh02Ce3b — José Orlando Ascencio (@josasc) September 3, 2023

