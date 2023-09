Deportes Tolma se metió entre los ocho primeros de la Liga este domingo, al vencer 0-1 al Junior de Barranquilla y alcanzar su tercera victoria consecutiva en el campeonato.

Junior de Barranquilla, por su parte, sigue sin encontrar la regularidad en el campeonato. Luego de meter 12 goles en dos partidos, llegó la sequía de buenos resultados y completó su tercer partido consecutivo sin ganar.

Tolima se aprovechó de un nuevo bajón del equipo tiburón, y le negó la oportunidad de meterse a los ocho primeros en la tabla de posiciones.



En el minuto 15, Estéfano Arango anotó el único gol del partido, y desde ese momento, los dirigidos por David González supieron administrar el juego, no pasaron mayores problemas y se llevaron los tres puntos de Barranquilla.



Más temprano, Santa Fe se ratificó entre los ocho primeros de la tabla al derrotar 1-0 al Deportivo Pereira. El único tanto del partido lo anotó Hugo Rodallega, de penalti, en el minuto 90, tras un aviso del VAR al juez Luis Delgado por un codazo de Carlos Ramírez en la cara de Enrique Serje.

Santa Fe vs. Pereira Foto: Andrés Rot



El partido entre Envigado y Millonarios no se pudo jugar este domingo por tormenta eléctrica. Eso, más la inundación de la cancha y la falta de iluminación en el Polideportivo Sur, obligaron a reprogramar el juego para este lunes a las 10 de la mañana.



La jornada 14 comenzó el sábado, cuando Águilas Doradas, a primera hora, llegó al primer lugar de la tabla, venciendo 0-1 al Boyacá Chicó. Más tarde, América le pasó por encima a Nacional y le ganó 4-1.

Resultados de la fecha 14 de la Liga

Boyacá Chicó 0-1 Águilas Doradas

América 4-1 Nacional

Santa Fe 1-0 Pereira

Junior 0-1 Tolima

Envigado vs. Millonarios (aplazado para el lunes, 10 a. m.)

Equidad vs. Jaguares (lunes, 4:15 p. m., Win)

Alianza Petrolera vs. Once Caldas (lunes, 6:25 p. m., Win)

Medellín vs. Bucaramanga (lunes, 6:35 p. m., Win +)

Unión Magdalena vs. Cali (martes, 6:15 p. m., Win +)

Pasto vs. Huila (martes, 8:30 p. m., Win)

Tabla de posiciones de la Liga

Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del domingo. pic.twitter.com/GwYrNkXtVz — José Orlando Ascencio (@josasc) September 25, 2023

