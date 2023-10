Así va la Liga: Tolima y Nacional ya clasificaron, tabla de posiciones 

Deportes Tolima y Atlético Nacional se unieron este domingo a la lista de equipos clasificados a los cuadrangulares semifinales de la Liga 2023-II. También lo logró, sin jugar, América de Cali, que este lunes será juez en la pelea por el descenso.

Tolima derrotó este domingo 0-1 a Alianza Petrolera, con gol de Yeison Guzmán, y el portero Neto Volpi salvó el triunfo al atajarle un penalti a Edwin Torres.



Por su parte, Atlético Nacional venció 1-3 al Boyacá Chicó y llegó a 30 puntos, con lo que aseguró su clasificación.

El sábado, Junior de Barranquilla aprovechó los tropezones de todos sus rivales directos en la lucha por meterse entre los ocho primeros de la Liga 2023-II, al derrotar 1-0 a Once Caldas este sábado en el estadio Roberto Meléndez.



Los barranquilleros terminarán la jornada en zona de clasificación, pase lo que pase en el resto de la jornada, que se completará entre el domingo y el lunes, y le sacaron jugo a las derrotas de Santa Fe (2-3 en el clásico contra Millonarios), Deportivo Cali (3-0 contra Envigado) y Deportivo Pasto (1-0 contra Jaguares).



La victoria del Junior llegó gracias a un autogol de Andrés Felipe Correa, en el minuto 34, que acabó metiendo la pelota en su arco al intentar despejar un balón en su propia área.



Once Caldas, por su parte, perdió la última oportunidad de pelear por la clasificación y selló su novena eliminación consecutiva, además de seguir en riesgo de descenso con la derrota. Sin embargo, podría salvarse del todo este lunes, si Huila no le gana al América en Cali.



El que sí quedó condenado al descenso fue el Unión Magdalena, que perdió en casa 1-2 contra Atlético Bucaramanga y se despidió nuevamente de la primera categoría. Es la cuarta vez que cae a la B.

Tabla del descenso tras los partidos del domingo. pic.twitter.com/kIZGyd85vl — José Orlando Ascencio (@josasc) October 23, 2023

Resultados de la fecha 18 de la Liga

Envigado 3-0 Cali

Jaguares 1-0 Pasto

La Equidad 1-1 Águilas Doradas

Santa Fe 2-3 Millonarios

Unión Magdalena 1-2 Bucaramanga

Junior 1-0 Once Caldas

Boyacá Chicó 1-3 Nacional

Medellín 1-0 Pereira

Alianza Petrolera 0-1 Tolima

América vs. Huila (lunes, 8 p. m.)

Tabla de posiciones de la Liga

Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del domingo. pic.twitter.com/y3If4DKb3S — José Orlando Ascencio (@josasc) October 23, 2023



