Así va la Liga: Alianza Petrolera sorprendió a Bucaramanga

Alianza Petrolera derrotó en el clásico 1-2 a Bucaramanga y sigue acechando la parte alta de la tabla, en la que Atlético Nacional sigue como líder y ahora también domina la reclasificación.

Desde el primer minuto quedaron evidenciados los roles del duelo: los locales adueñándose del balón y valiéndose de todas sus armas para generar peligro, la visita resistiendo y buscando alguna contra para sorprender.



En este sentido, el Leopardo tuvo como grandes figuras a Duban Palacio y Álvaro José Meléndez, los dos habilidosos aleros. Aprovecharon su velocidad para desequilibrar en el último tercio y formaron una sociedad interesante con Alejandro Quintana, quien pivoteó absolutamente todo.



La falta puntería de los atacantes y las soberbias intervenciones de Jose Luis Chunga salvaron por unos minutos al cuadro aurinegro.



Aún así, al minuto 27 la resistencia visitante cayó. Cristian Blanco filtró un gran balón para Palacio que corrió más que nadie y soltó un zurdazo potente que dejó sin opción a Chunga. Premio más que merecido para el dueño de casa.

Eso sí, con el gol la iniciativa bumanguesa no cayó. Al contrario, siguieron generando opciones, pero les faltó el puntazo final. La ‘Goma’ Hernández y Sherman Cárdenas estuvieron a punta de ampliar la diferencia.



Pero como este deporte se trata de embocarla y no de jugar mejor, Alianza, que poco había hecho, sorprendió en el inicio de la segunda parte. Después de que Juan Pablo Zuluaga errara en un cierre, Bayron Garcés desbordó a placer por izquierda y envió un centro preciso para que Pablo Bueno decretara el empate a uno.



En adelante se vio un Bucaramanga completamente desconocido. Nunca pudo retomar ese dinamismo del inicio y le cedió por completo la pelota al rival. Los visitantes, por su parte, comandaron, se acercaron en un par de oportunidades, pero no lograron concretar.



Cuando el partido estaba en un bache, los de Barranca dieron el golpe. Garcés, una de las figuras, aporvechó un error en la salida del rival y asistió al joven Luis Miguel Angulo, que controló y sacó un potente derechazo para darle la vuelta al marcador. Júbilo total del jugador de apenas 17 años.



Tras la remontada, el equipo local reaccionó. Claro que ya era tarde. A pesar de la voluntad, el empuje del público y los cambios ofensivos de Óscar Upegui, el empate jamás llegó. Chunga mantuvo su gran rendimiento y la defensa evacuó lo que pudo.



Al final fue una gran victoria de Alianza, no solo por remontar cundo tenía todo en contra sino también porque se acomodó entre los cuatro primeros del campeonato. Bucaramanga quedó quinto.

Resultados

Quindío 2, Once Caldas 1

Envigado 3, La Equidad 2

Pereira 1, Millonarios 0

Huila 3, Medellín 1

Patriotas 0, Pasto 0

Cali 1, Junior 1

Santa Fe 1, América 1

Jaguares 0, Tolima 3

Nacional 1, Águilas Doradas 0

Bucaramanga 1, Alianza Petrolera 2



Posiciones

Tabla de posiciones de la Liga al final de la séptima fecha. pic.twitter.com/mhwrxyWWRT — Orlando Ascencio (@josasc) August 31, 2021

Así quedó la reclasificación tras la séptima fecha. Nacional es el nuevo líder y hoy tendría cupo a la Libertadores. pic.twitter.com/gvIIVNF82p — Orlando Ascencio (@josasc) August 31, 2021

Tabla del descenso luego de la fecha 7 pic.twitter.com/hxRKxCSHNB — Orlando Ascencio (@josasc) August 31, 2021

