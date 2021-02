Así va la Liga: Cali ganó de nuevo en Tunja y sigue en la punta

Deportivo Cali mantuvo el liderato de la Liga 2021 con 13 puntos al derrotar 0-1 a Patriotas Boyacá este domingo en la quinta fecha del certamen, en el Estadio La Independencia, de Tunja, donde el arquero Carlos Mosquera se convirtió en el hombre más destacado.

Con la inminente salida de Agustín Palavecino, por quien están muy adelantados los diálogos para transferirlo al River Plate y por ello no estuvo en la capital boyacense, el técnico Alfredo Arias sabe que debe ser más frontal, con juego directo y menos elaborado, más en un terreno que no contribuye al toque corto. Pero como ha sido reiterativo, define muchísimo menos de lo que genera.



Vásquez adelantó a su equipo a los 13 minutos, al recibir un centro desde la izquierda de Darwin Andrade, enganchó a Yonatan Murillo y de zurdazo consiguió el 0-1. Marco Pérez también fue importante para arrastrar la marca de los defensores rojos.



Cali salió en el complemento a seguir con el dominio sobre Patriotas y con Pérez estuvo cerca del segundo, pero el arquero Mosquera neutralizó el remate del chocoano a los 9 minutos.



El conjunto anfitrión adelantó sus líneas y recostó al visitante en su sector, ganando espacios que fueron importantes. Aladesanmi volvió a probar a los 30 con un disparo rastrero y el balón pasó silbando el poste derecho.



Casi al instante, Vásquez remató de zurda y salvó Mosquera, el rebote lo tomó Ángelo, eludió al golero, pero increíblemente mandó la pelota por encima.



El buen momento de Patriotas obligó a que Arias tomara precauciones y mandara a Andrés Balanta por Andrés Arroyo, que no hizo buen partido, y a Michell Ramos por Velasco.



Aunque terminó metido en su sector defensivo, Cali consiguió el mismo resultado de la fecha pasada ante Boyacá Chicó y se mantiene en la parte alta de la tabla.

La jornada

La fecha comenzó el sábado con la victoria de Once Caldas 3-1 contra Envigado. Ese mismo día, Junior venció 2-0 a Alianza Petrolera y desplazó temporalmente del primer lugar al Cali.



También el sábado, Atlético Nacional sufrió para derrotar 2-0 a Boyacá Chicó. Tampoco lo tuvo fácil Millonarios, que pasó trabajos con Deportivo Pereira, pero al final se impuso 3-2.



Tolima, con la titular, venció a un equipo emergente del Medellín por 2-1. Ambos equipos se enfrentarán el jueves en la final de la Copa Colombia, en un partido que tendrá ingreso de una pequeña cuota de público.



