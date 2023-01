El fútbol colombiano está por comenzar, los equipos cierran sus últimas incorporaciones para el arranque del primer campeonato del año y ya conocieron la programación para el estreno.

La fecha 1 y 2

La Dimayor dio a conocer la programación de las fechas 1 y 2 del campeonato colombiano.



LIGA BETPLAY DIMAYOR I-2023

TODOS CONTRA TODOS



FECHA 1



24 de enero

Atlético Bucaramanga vs. Envigado FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: WIN+



25 de enero

Unión Magdalena vs. Atlético Huila

Hora: 3:10 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: WIN/WIN+



Águilas Doradas vs. Junior FC

Hora: 5:20 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: WIN+



26 de enero

Boyacá Chicó vs. Alianza Petrolera

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: WIN/WIN+



Deportes Tolima vs. América de Cali

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: WIN+



Atlético Nacional vs. Once Caldas DAF

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: WIN+

27 de enero

Jaguares FC vs. Independiente Santa Fe

Hora: 5:20 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: WIN/WIN+

Fecha 2

Hárold Rivera (der.), técnico de Santa Fe.

28 de enero

Envigado FC vs. La Equidad

Hora: 3:10 p.m.

Estadio: Polideportivo

Televisión: WIN/WIN+



Atlético Huila vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 5:20 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: WIN/WIN+



29 de enero

Atlético Nacional vs. Águilas Doradas

Hora: 3:10 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: WIN+



Deportivo Pereira vs. Millonarios FC

Hora: 5:20 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: WIN+



Junior FC vs. Independiente Medellín

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: WIN+



30 de enero

Alianza Petrolera vs. Deportivo Pasto

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: WIN/WIN+



Once Caldas DAF vs. Deportes Tolima

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: WIN+



31 de enero

Boyacá Chicó vs. Jaguares FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: WIN/WIN+



América de Cali vs. Unión Magdalena

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: WIN+



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

