¡Atentos! Hay cambio de horario para el Junior vs Tolima: partido clave del grupo A

El próximo miércoles 6 de diciembre se va a jugar la última fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga 2023-II, jornada en la que se va a conocer al segundo finalista del Fútbol Profesional Colombiano tras la clasificación anticipada de Independiente Medellín.



El presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, confirmó a EL TIEMPO que el partido entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima, por la fecha 6 de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay se va a disputar más tarde de lo que estaba estipulado.



El choque, que va a definir al segundo finalista del FPC, estaba programado para el miércoles a las 6 de la tarde, pero será reprogramado para las 8:15 p. m., después de los partidos del grupo B.



Junior y Tolima. Foto: Dimayor

Los cambios de última hora se darían porque el cuadrangular B ya está definido, con la derrota de Millonarios contra el América de Cali (1-0), Independiente Medellín aseguró su cupo en la final tras la histórica goleada en el clásico paisa contra Nacional (0-5).

¿Cómo quedan los horarios de la última fecha de los cuadrangulares de la Liga?

Con el cambio confirmado, los partidos entre Millonarios vs. Nacional y Medellín vs. America de Cali, por la zona B, abrirán el telón de la última jornada de los cuadrangulares y se van a llevar a cabo a las 6 de la tarde.



Mientras que los duelos del grupo A también se van a disputar en simultáneo: Águilas Doradas vs. Deportivo Cali y Junior de Barranquilla vs Deporte Tolima será a las 8:15 de la noche.

Cristian Trujillo anotó el tercer gol del Tolima. Foto: Deportes Tolima

¿Qué necesita Tolima para ser finalista de la Liga?

Deportes Tolima llega con ventaja al encuentro contra el Junior, es primero de la zona con 12 puntos -2 más que su rival que tiene 10 unidades- y necesita ganar o empatar en Barranquilla para acceder a la gran final del segundo semestre.



El equipo del técnico David González viene de caer 0-1 contra Águilas Doradas en el Manuel Murillo Toro y le dio una vida más al cuadro tiburón que se llevó un polémico Y accidentado partido contra el Cali: fue 0-2 en el Palmaseca.

