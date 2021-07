Vuelve la Liga: todo lo que debe saber de la primera jornada

Independiente Santa Fe y Deportivo Cali se enfrentarán el sábado en el duelo más atractivo de la primera jornada de la Liga 2021-II, que este semestre vuelve a tener 20 equipos y en el que las principales novedades están en los banquillos de América y Atlético Nacional.

El torneo también supondrá el regreso a primera división de dos de los equipos tradicionales del país: Atlético Huila y Deportes Quindío, que debutarán contra Once Caldas y Jaguares de Córdoba, respectivamente.



Alexander Mejía firmó con Independiente Santa Fe. Foto: independientesantafe.com

El primer partido del semestre será la oportunidad para que Santa Fe y Cali muestren los refuerzos que contrataron para buscar el título de la liga.



Por el lado de los bogotanos, la principal novedad fue la incorporación esta semana del internacional colombiano Alexander Mejía, quien viene de jugar en el Libertad paraguayo; el volante Neyder Moreno, procedente del Atlético Nacional, y el central paraguayo Iván Villalba.



Entre tanto, los 'Azucareros' repatriaron a dos de sus canteranos: el goleador Harold Preciado, quien jugó cuatro años en el Shenzhen de China, y el creativo Michael Ortega, que a sus 30 años busca retomar su mejor nivel en el equipo en el que debutó como profesional en 2009. Vea aquí todos los movimientos del mercado de fichajes.



Otro de los duelos clave de la jornada lo protagonizarán el sábado América y Junior, dos equipos que vienen de perder esta semana como locales en los partidos de ida de octavos de final de la Copa Sudamericana que disputaron frente a Athletico Paranaense y Libertad, respectivamente.



Los caleños, que además tienen como principal novedad al técnico Juan Carlos Osorio, podrán contar para este encuentro con refuerzos como el lateral Elvis Mosquera, el central Jorge Segura o el extremo Deinner Quiñones, a diferencia de lo ocurrido esta semana en la Copa Sudamericana.



Entre tanto, los barranquilleros tratarán de solucionar sus problemas defensivos, que propiciaron la derrota ante el Gumarelo, y este partido, donde tendrán que enfrentar a un rival difícil, será la oportunidad para que el técnico Amaranto Perea pruebe cambios que fortalezcan a su equipo.



Tras la salida del técnico costarricense Alexandre Guimaraes, el Atlético Nacional decidió apostar por Alejandro Restrepo, cuya carrera había estado enfocada en el trabajo con los juveniles y estaba vinculado al club desde hace dos años.



El estratega, de 39 años, debutará el domingo como visitante ante Envigado pero tendrá que afrontar, de entrada, un problema que no tiene solución cercana: no poder usar al central Felipe Aguilar, al volante Yeison Guzmán, al extremo Dorlan Pabón y al delantero Ruyeri Blanco, sus fichajes para este año, por un pleito jurídico con el Cortuluá.



Esta situación comenzó en 2015 cuando Fernando Uribe, hoy delantero de

Millonarios, dejó el Atlético Nacional como agente libre y se fue al Toluca mexicano, razón por la cual el Cortuluá demandó al equipo verdolaga puesto que tenía parte de la propiedad del delantero y alegó pérdida de patrimonio.



El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) había resuelto que Atlético Nacional pagara 150.000 dólares al Cortuluá por el caso, pero el Tribunal Federal Suizo anuló recientemente ese laudo arbitral.



Por ello la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) le negó la posibilidad de inscribir jugadores hasta que pague los cinco millones de dólares al Cortuluá como fue determinado en 2019 por la Comisión del Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).



El primer partido del campeonato lo disputarán el viernes en el estadio Atanasio Girardot Independiente Medellín y Águilas Doradas, un duelo en el que los dirigidos por Hernán Darío 'Bolillo' Gómez tratarán de iniciar con el pie derecho tras una floja actuación en el primer semestre.



La principal novedad del Poderoso será la aparición del extremo Vladimir Hernández, quien viene del Atlético Nacional y confesó que tomó la decisión de ir al rival acérrimo del club en el que jugaba tras ser convencido por 'Bolillo'.



"Sé que voy a aprender de él en este reto, y estoy dispuesto a jugar donde sea más útil", dijo Hernández en conferencia de prensa.



Por otra parte, el campeón Deportes Tolima debutará el martes cuando reciba al Deportivo Pereira, mientras Millonarios, que terminó segundo en el Torneo Apertura, visitará el domingo al Deportivo Pasto.

La primera fecha

16 de julio



Independiente Medellín vs Águilas Doradas

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +



17 de julio



América de Cali vs Junior FC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win +



Deportes Quindío vs Jaguares FC

Hora: 5:40 p.m.

Estadio: Centenario

Televisión: Win/Win +



Independiente Santa Fe vs Deportivo Cali

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +



18 de julio



Envigado FC vs Atlético Nacional

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win +



Patriotas FC vs Atlético Bucaramanga

Hora: 5:40 p.m.

Estadio: La independencia

Televisión: Win/Win +



Deportivo Pasto vs Millonarios FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win +



19 de julio



Alianza Petrolera vs La Equidad

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win/Win +



20 de julio



Once Caldas vs Atlético Huila

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win/Win +



Deportes Tolima vs Deportivo Pereira

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win +



