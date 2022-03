En apenas 48 días, la Dimayor ya programó la mitad de la fase todos contra todos. El clásico entre Deportivo Pereira y Once Caldas, que se disputa este miércoles, fue el único partido aplazado en lo que va del semestre.

El campeonato tuvo actividad en 38 de esos 48 días y no había tenido más de dos días de para. Ahora, los 20 equipos participantes tendrán un receso obligado, debido a la realización de las elecciones legislativas, el próximo domingo.

La B y la Liga Femenina siguen en actividad



Cabe recordar que los otros torneos de Dimayor seguirán en actividad, salvo el sábado y el domingo: este jueves se disputa la final de la B 2021, entre Cortuluá y Unión Magdalena; la edición 2022 tendrá cuatro partidos este jueves y uno el viernes y la Liga femenina completará su quinta jornada este jueves, con cinco encuentros.



Así será el regreso de la primera división



Pero como ya es costumbre en Colombia, una vez se reanude la Liga, no habrá ningún día de descanso entre el 16 y el 25 de marzo, salvo el 24, cuando la Selección que dirige Reinaldo Rueda sea local contra Bolivia en busca del milagro de la clasificación al Mundial de Catar 2022. Esta será la programación de las fechas 11 y 12 de la A:



FECHA 11



16 de marzo



Deportes Tolima vs Patriotas FC

Hora: 4:00 PM

Estadio: Manuel Murillo Toro

Transmisión: Win/Win+



Atlético Bucaramanga vs Deportivo Cali

Hora: 6:05 PM

Estadio: Alfonso López

Transmisión: Win+



Deportivo Pasto vs Independiente Santa Fe

Hora: 8:10 PM

Estadio: Departamental Libertad

Transmisión: Win+



17 de marzo



Atlético Nacional vs Jaguares FC

Hora: 7:45 PM

Estadio: Atanasio Girardot

Transmisión: Win+



18 de marzo



Unión Magdalena vs Cortuluá

Hora: 5:30 PM

Estadio: Sierra Nevada

Transmisión: Win/Win+



Millonarios FC vs Once Caldas

Hora: 8:00 PM

Estadio: El Campín

Transmisión: Win+



19 de marzo



Alianza Petrolera vs Águilas Doradas

Hora: 5:30 PM

Estadio: Daniel Villa Zapata

Transmisión: Win/Win+



América De Cali vs Independiente Medellín

Hora: 8:00 PM

Estadio: Pascual Guerrero

Transmisión: Win+



20 de marzo



Envigado FC vs La Equidad

Hora: 4:05 PM

Estadio: Polideportivo Sur

Transmisión: Win/Win+



Deportivo Pereira vs Junior FC

Hora: 6:10 PM

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Transmisión: Win+



FECHA 12



21 de marzo



Jaguares FC vs Unión Magdalena

Hora: 3:45 PM

Estadio: Jaraguay

Transmisión: Win/Win+



Deportivo Cali vs Atlético Nacional

Hora: 6:10 PM

Estadio: Deportivo Cali

Transmisión: Win+



Independiente Santa Fe vs Atlético Bucaramanga

Hora: 8:15 PM

Estadio: El Campín

Estadio: Win+



22 de marzo



Once Caldas vs Deportes Tolima

Hora: 6:00 PM

Estadio: Palogrande

Transmisión: Win+



Patriotas FC vs América De Cali

Hora: 8:05 PM

Estadio: La Independencia

Transmisión: Win+



23 de marzo



Cortuluá vs Envigado FC

Hora: 2:00 PM

Estadio: Doce De Octubre

Transmisión: Win/Win+



La Equidad vs Alianza Petrolera

Hora: 4:05 PM

Estadio: Metropolitano De Techo

Transmisión: Win/Win+



Águilas Doradas vs Deportivo Pereira

Hora: 6:10 PM

Estadio: Alberto Grisales

Transmisión: Win/Win+



Independiente Medellín vs Millonarios FC

Hora: 8:15 PM

Estadio: Atanasio Girardot

Transmisión: Win+



25 de marzo



Junior FC vs Deportivo Pasto

Hora: 8:00 PM

Estadio: Metropolitano

Transmisión: Win+



