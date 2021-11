El Cali inauguró los cuadrangulares ganándole al Pereira

Con goles de Jorge Marsiglia (56) y Harold Preciado, el Deportivo Cali logró la primera victoria de los cuadrangulares contra el Deportivo Pereira, que descontó al 90+3 con gol de Carlos Garcés.



Tener más delanteros no garantiza que un equipo ataque más y mejor, y eso fue lo que le ocurrió al conjunto local, que tuvo a Jhon Vásquez, Ángelo Rodríguez y Harold Preciado, este último desacomodado en ocasiones por el sector izquierdo, pero en el complemento el panorama cambió, sumado a la expulsión de Carlos Ramírez en el rival, y el cuadro anfitrión funcionó mejor.



Con la ausencia de Kevin Velasco no se tuvo generación, aparte de que los laterales salieron poco ante el buen trabajo de cobertura que hicieron los defensores matecañas.



Wilfrido de la Rosa, por su parte, llevaba riesgo a la zaga ‘azucarera’ cada que arrancaba en velocidad, comprometiendo en ocasiones el empate parcial. No obstante, en el segundo tiempo complementario bajó el cuadro visitante ritmo.



Apenas sobre el minuto 1 se produjo un disparo de Franco Arizala que amortiguó bien el golero Guillermo De Amores.



Inmediatamente Cali respondió con un taco de Teófilo Gutiérrez, pero Jhon Vásquez midió mal el remate y tiró el balón por encima del travesaño.



Cali intentaba jugar por los costados, pero Preciado no es un hombre para ir como extremo y por la izquierda naufragó por el trabajo del sector defensivo del elenco risaraldense.



Primer tiempo en tablas

Sobre el minuto 11 se produjo un servicio de Vásquez que llevaba riesgo, pero el central Carlos Ramírez evacuó al tiro de esquina.



Otra buena aproximación se dio al 29 cuando Ángelo cabeceó, solo que lo hizo sin dirección.



La primera amonestación fue para Maicol Medina al 19 y luego para Diego Sánchez en Pereira al 33.



A los 38, Castrillón probó con un disparo y Guillermo De Amores evitó que el balón entrara al desviarlo al tiro de esquina. Y luego fue Danny Cano el que cabeceó tras una salida equivocada del guardameta anfitrión, cuando Jorge Marsiglia salvó sobre la línea de meta.



En los últimos minutos Pereira tuvo dos remates al arco de Guillermo De Amores, aunque a los 42 el visitante estuvo cerca de ver caer su valla tras un rebote de Castillo rechazó y la mala definición de Preciado

Marsiglia abrió el marcador

Acción del juego Jaguares vs. Cali Foto: Dimayor - Vizzor Image

Para el complemento no hubo variantes. En el minuto 2 fue amonestado Wilfrido Sánchez en Pereira.



En el minuto 10, Jorge Marsiglia conectó un centro de Teófilo Gutiérrez tras un rebote de Harlen Castillo, quien salió mal, y de cabeza consiguió el 1-0 transitorio.



Carlos Ramírez recibió la tarjeta roja a los 16 minutos luego de que el árbitro Edilson Ariza revisara el VAR y tomara la decisión de expulsarlo por falta a Teófilo Gutiérrez.



Sánchez intentó la sorpresa con un remate a los 21, pero De Amores contuvo bien el esférico.



Andrés Colorado llegó precipitado a un cabezazo y no pudo conectar en la portería visitante a los 21.



Alexis Márquez trató de dar un timonazo en la parte ofensiva e ingresó a Brayan León por Franco Arizala a los 27. Kevin Velasco también entro por Ángelo Rodríguez a los 29.



Marsiglia volvió a aparecer a los 31 con un cabezazo, pero el balón se fue desviado. Jhonny Vásquez lo intentó a los 35, pero tampoco midió el disparo.



Dos nuevos cambios se dieron a los 37: Michael Ortega por Jhon Vásquez en Cali, y Ever Valencia por Maicol Medina en el Pereira.



Hernán Menosse cabeceó un esférico luego de un tiro de esquina y Harold Preciado le cambió la dirección para convertir el 2-0 que aumentó la ventaja verdiblanca a los 38.



Para mantener el resultado, en Cali ingresaron Jhojan Valencia por Balanta y Daniel Luna por Teófilo Gutiérrez a los 41.



Pereira descontó con un frentazo de Carlos Emiro Garcés en tiempo de descuento tras un cobro de Ever Valencia, sobre el minuto 47.



En la próxima fecha, Cali visitará al Junior el miércoles 1 de diciembre (8:05 p.m.) en el Estadio Metropolitano, mientras que Pereira recibirá ese mismo día (6:00 p.m.) a Nacional.



