Finalmente Tolima vs. Once Caldas ya tiene estadio

Luego de muchos inconvenientes, finalmente el partido entre Tolima y Once Caldas se jugará en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, este lunes en la primera jornada de la Liga.

El partido estaba programado inicialmente para jugarse en Neiva, pero la alcaldía local decidió no prestar el escenario, debido a las restricciones por la pandemia del covid-19.



En Ibagué no se podía jugar porque un robo en los cables de energía eléctrica. Sin embargo, este sábado el tema se pudo solucionar y el partido sí se jugará en el Murillo Toro.



"Agradecemos la gestión de @Alcaldiaibaguey el @imdribague para que el partido ante Once Caldas por la fecha 1 de la Liga BetPlay se pudiese llevar a cabo en el Estadio Manuel Murillo Toro, el próximo lunes 18 de enero sobre las 3:30 de la tarde", dijo el club en su cuenta de Twitter.

18 de enero



Deportes Tolima vs Once Caldas

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win+





