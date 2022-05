Envigado se unió este domingo a Tolima, Millonarios, Nacional, Junior y Medellín en la lista de equipos clasificados a los cuadrangulares semifinales de la Liga.



Los dos cupos restantes se definirán este sábado, cuando se juegue buena parte de la última fecha de la fase todos contra todos. Hay seis equipos aspirantes. Dos dependen de sí mismos, Alianza Petrolera y La Equidad. Los otros dependen de resultados ajenos.

Matemáticamente, Jaguares y Águilas Doradas aún tienen una lejana posibilidad, pero tendrían que ganar sus partidos por una enorme diferencia (Jaguares, por 8 a Junior, y Águilas, por 12 a Cortuluá) para igualar la diferencia de goles de Santa Fe, que tendría que empatar en Manizales para que estos equipos puedan aspirar. Muy difícil.



(Lea también: Andrés Arévalo: fallece joven promesa, luto en el ciclismo)



Así están las opciones de cada club para estar en la disputa de la primera estrella de 2022:

Alianza Petrolera (séptimo, 29 puntos, diferencia de goles de +3)

La victoria contra Once Caldas vale oro para los dirigidos por Húbert Bodhert. Un triunfo o un empate contra Millonarios en El Campín le da a Alianza Petrolera el paso a los cuadrangulares semifinales. Si pierde, necesita que no ganen dos de tres: La Equidad y Santa Fe, por cualquier marcador, o Bucaramanga, con el que tiene cuatro goles de diferencia.

La Equidad (octavo, 27 puntos, +4)

El equipo que dirige Alexis García cierra la fase todos contra todos en Bogotá, contra Atlético Nacional. Un triunfo le asegura una casilla en las semifinales, sin depender de nadie. Si empata, necesita que no ganen Santa Fe ni Bucaramanga y que, si gana Once Caldas, no lo haga por más de cuatro goles. Si pierde, quedará eliminado, pues cualquier resultado en Manizales lo saca.

Santa Fe (noveno, 26 puntos, +3)

Cerrará como visitante, contra Once Caldas en Manizales. Ya no depende de sí mismo. Tiene que ganar y que pierda Alianza Petrolera, o que no gane La Equidad. El empate podría servirle si La Equidad pierde y no gana Atlético Bucaramanga.

Bucaramanga (décimo, 26 puntos, -1)

El equipo que dirige Armando ‘Piripi’ Osma cerrará la fase todos contra todos como visitante, contra Deportivo Pereira. Tendrá que ganar y esperar a que no sumen de a tres ni La Equidad ni Santa Fe. También podría pelear el cupo de Alianza Petrolera, si los de Barrancabermeja pierden en Bogotá: tendría que descontar la diferencia de goles (+3 de Alianza, -1 de Bucaramanga). El empate no le sirve, por la diferencia de goles.



(Además: Caso Byron Castillo: ¿qué tanto podría cambiar la tabla de la eliminatoria?)

Once Caldas (undécimo, 25 puntos, cero)

Las opciones de los dirigidos por Diego Corredor se complicaron muchísimo tras la derrota en Barrancabermeja. Tiene que ganarle a Santa Fe en Manizales, que pierda La Equidad y que no gane Bucaramanga. Empate o derrota, igual a eliminación.

DEPORTES