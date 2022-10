La Liga 2022-II, por fin, se puso al día este miércoles, con la victoria 1-2 del Medellín contra Millonarios en Bogotá. Ese resultado le dio al DIM el segundo cupo para los cuadrangulares semifinales.

Águilas Doradas se había convertido, al final de la fecha 18, en el primer club que aseguró casilla para la disputa del segundo título del año.



El triunfo del ‘Poderoso’ en El Campín obligó a barajar de nuevo y volver a sacar la calculadora para ver las opciones de cada equipo de estar en la fiesta de fin de año. Así quedaron las cuentas de los 11 aspirantes a los seis cupos aún disponibles, en una fecha que se disputará en horario unificado, el domingo a las 4 p. m.:

Pasto (tercer lugar, 31 puntos, diferencia de goles: +1)

Los nariñenses cierran como locales contra el ya clasificado Medellín. Un triunfo o un empate mete en los cuadrangulares a los dirigidos por Flabio Torres. Una derrota lo pone a esperar resultados: que no ganen Once Caldas, Millonarios, Nacional y Junior.

Santa Fe (cuarto, 31 puntos, -2)

El equipo que dirige Alfredo Arias tiene muy buenas opciones de avanzar. Con una victoria o un empate contra Once Caldas se mete a los cuadrangulares. Si pierde, necesita que no ganen los que no tienen duelo directo con otro aspirante (Millonarios, Pasto y Junior).

Facebook Twitter Linkedin

Santa Fe vs. Cali. Foto: Sergio Acero Yate / El tiempo

América (quinto, 30 puntos, +10)

Cierra contra Unión Magdalena en Santa Marta. La victoria lo deja fijo en los cuadrangulares. La diferencia de goles le ayuda en caso de otros resultados distintos al triunfo. El empate, prácticamente, lo asegura también, a no ser que Junior le gane por seis o más goles a Jaguares. Si pierde, podría clasificar, pero necesita que no ganen dos equipos entre Millonarios, Nacional y Junior.

Once Caldas (sexto, 30 puntos, +4)

Si le gana a Santa Fe en Bogotá, no solamente clasifica, sino que podría ser cabeza de serie en los cuadrangulares. El empate le sirve si no ganan dos equipos entre Nacional, Junior y Millonarios. Incluso podría clasificar con una derrota, si Pereira y Millonarios pierden y Junior no gana.

Bucaramanga (séptimo, 30 puntos, +3)

Juega contra Pereira en el Alfonso López. Ganando se mete fijo. Con el empate le alcanza, si no ganan dos de tres, entre Millonarios, Nacional y Junior. Si no suma más, podría clasificar si también lo hacen Millos y Nacional, si no gana Junior y si Santa Fe le gana a Once Caldas por un gol más de lo que pueda perder contra Pereira.

Millonarios (octavo, 29 puntos, +8)

A pesar de su pésimo remate de campaña, Millonarios todavía depende de sí mismo para clasificar. Lo hará si le gana a Alianza Petrolera en Barrancabermeja. El empate le podría alcanzar si no ganan Nacional y Junior. Una derrota lo elimina, por el cruce directo entre Nacional y La Equidad.

Facebook Twitter Linkedin

Millonarios vs. DIM: Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Nacional (noveno, 29 puntos, +6)

Por los enfrentamientos directos en la última fecha, los verdes aún dependen de sí mismos: serán finalistas si le ganan a La Equidad en el Atanasio Girardot. El empate le podría dar el cupo si pierde Millonarios y no ganan Junior y Unión Magdalena. Si pierde, se le acaba el 2022.

Pereira (décimo, 29 puntos, +3)

También tiene el cupo en sus manos: si gana en Bucaramanga, será semifinalista. Con el empate, debe esperar a que pierdan Once Caldas y Millonarios, que no ganen Junior y Unión y que La Equidad no derrote a Nacional por más de un gol.

Junior (undécimo, 28 puntos, +3)

La victoria del Medellín en Bogotá le quitó al Junior la posibilidad de depender de sí mismo en la última jornada. Deberá derrotar a Jaguares en Montería y que pierda Millonarios o Nacional. El empate o la derrota lo sacan de la Liga por el resto del año.

Unión Magdalena (duodécimo, 28 puntos, -5)

Tendrá que ganarle al América en Santa Marta, pero además necesita que no ganen dos equipos entre Millonarios, Nacional y Junior. No le sirve el empate y la derrota, por supuesto, lo elimina.

La Equidad (decimotercero, 27 puntos, +1)

Tiene que derrotar a Nacional en Medellín y además, necesita que pierdan Millonarios, Nacional y Pereira y que no ganen Junior y Unión. Si hay triunfo o empate del Pereira, tendrá que ganar por más de dos goles.



DEPORTES