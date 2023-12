Las cuentas para ir a la final: Tolima y DIM podrían quedar listos el fin de semana

Cuando faltan dos fechas para terminar los cuadrangulares semifinales, Deportes Tolima está muy cerca de llegar a la disputa de la estrella del segundo semestre, mientras en el grupo B, aún quedan tres equipos vivos en la pelea.

Deportes Tolima sigue con un paso arrollador: su victoria 0-2 contra el Deportivo Cali el miércoles fue la número 13 en sus últimas 14 presentaciones. Con cuatro victorias en cuatro partidos del cuadrangular A, el equipo de David González depende de sí mismo.

Tolima podría ser finalista el sábado, si suma contra Águilas Doradas en Ibagué. Con una derrota, incluso, también podría clasificar anticipadamente si Junior no le gana al Cali en Palmaseca.



Las cuentas del equipo de Arturo Reyes no tienen margen de error: tiene que ganar los dos partidos y que Tolima pierda los dos. Muy complicado.



Otra cosa es el grupo B, donde tres equipos están con opción de clasificar: Medellín y Millonarios tienen nueve puntos, pero el DIM es puntero por la ventaja deportiva que le dio ser cabeza de serie del cuadrangular. Nacional, con su victoria contra América este jueves en Cali, tiene seis unidades y está a tres de los punteros.



Medellín podría asegurar su clasificación con una fecha de anticipación este domingo. ¿Cómo? Ganándole el clásico a Nacional (que será local en Envigado por el concierto de Karol G en el estadio Atanasio Girardot) y con una derrota de Millonarios contra América en Cali.



Los de Alberto Gamero ya no dependen de sí mismos. Tendrán que esperar lo que haga el Medellín en los dos partidos que le quedan. Pero podría llegar a la última fecha como líder si le gana al América y el DIM no gana el clásico.

Las cuentas para los torneos internacionales

Águilas Doradas sigue sin asegurar el cupo a la Copa Libertadores. Para no tener ningún susto, tiene que hacer al menos dos puntos en los dos partidos que le faltan, contra Tolima y Cali.



Medellín es el único que podría quitarle la casilla a la Libertadores por reclasificación. Para ello, Águilas tendría que perder los dos partidos y que el DIM gane los dos que le faltan del cuadrangular, más uno de la final, pero no salir campeón.



América aún conserva una muy lejana opción de ir a la Libertadores, pero necesita terminar por delante del DIM en la reclasificación (hoy lo supera por diferencia de goles) y que el campeón sea Millonarios.



Junior y Tolima ya aseguraron mínimo Sudamericana. La única manera de ir a la Libertadores es saliendo campeones. Y Alianza Petrolera, pese a la eliminación en el segundo semestre, ya tiene cupo a la Copa Sudamericana, en la que será su primera participación internacional.



