Una falla y a Millonarios se le escapó la victoria en Cúcuta

Millonarios intentó dejar atrás el mal partido que hizo contra Pasto, fue a Cúcuta y mostró otra cara, hizo casi todo para ganar, pero no pudo. Empató 1-1.

Motilones y Embajadores, dividieron honores en el estadio General Santander, los capitalinos fueron superiores en el trámite, sin embargo, carecieron de definición, el gran responsable del empate en la frontera fue el arquero rojinegro Juan Camilo Chaverra.



Hansel Zapata logró marcar su primer gol con la casaca albiazul; por su parte, el atacante argentino Agustín Vuletich, también marcó su primera anotación vestido de rojinegro.



El partido en el estadio General Santander de Cúcuta inició con dos equipos con propuestas diferentes, los locales le apostaron al sistema 4-1-4-1; mientras que los capitalinos se inclinaron por la habitual figura 4-3-3.



Los dirigidos por Alberto Gamero, se adueñaron de la tenencia del balón desde los primeros minutos del partido, adelantaron líneas y empezaron a inquietar a la defensa local. La primera opción de gol fue para los embajadores, tras un centro producto de un cobro de tiro libre a los 11 minutos del primer tiempo, el que se levanta es el central Breiner Paz y su cabezazo se fue levemente desviado de la cabaña custodiada por el arquero Juan Camilo Chaverra.



Aunque Millonarios controló las acciones a través de la tenencia de balón, la mayoría de sus ataques fueron previsibles y sin sorpresa, el descontento del profesor Gamero era evidente, los azules abusaron de los ataques por el centro del campo, descuidando la amplitud por intermedio de los extremos.



En los primeros 45 minutos Cúcuta Deportivo, fue un equipo sin ambición ofensiva, sus laterales no se proyectaron y sus jugadas, dependían de lo que pudieran hacer el volante Matías Rodríguez y el delantero Agustín Vuletich. En el primer tiempo no llevaron peligro a la cabaña de Fariñez.



Después del minuto 29 del primer tiempo, los bogotanos empezaron a utilizar el juego por las bandas, el cual es una de sus principales fortalezas, en el circuito comenzaron a aparecer las sociedades con hombres importantes como Macalister Silva, Hansel Zapata y Ayron del Valle.



El lateral Elvis Perlaza, aportó proyección por el sector derecho y buenos centros. Al minuto 29 después de un cobro de costado, el atacante José Ortiz, por poco abre el marcador con un buen cabezazo, pero apareció la mano salvadora del guardameta Juan Camilo Chaverra, quien fue el más destacado de los cucuteños.



La pelota quieta fue la mejor aliada de la visita, desde esa vía y después de una falta desde el sector izquierdo, el central Breiner Paz, se anticipa a la defensa fronteriza y con su parietal estrella el balón en el horizontal.



A esa altura del compromiso los albiazules hacían méritos para abrir el marcador, sobre el minuto 40, Hansel Zapata, en jugada individual remata de media de distancia y el arquero motilón nuevamente ahoga el grito de gol de los bogotanos.



Para el segundo tiempo los equipos salieron con los mismos hombres, la tónica del compromiso fue la misma, Millonarios arremetió sobre el arco del Cúcuta Deportivo y el primer gol del partido llegó al minuto 50 a través de la táctica fija, Elvis Perlaza, levanta el balón desde el sector derecho y de cabeza logra marcar Hansel Zapata.



Los orientados por el ‘Viejo´ Patiño, no encontraban reacción, mientras que Millonarios lo seguía intentando, el atacante Ayron del Valle, perdió en el mano a mano al minuto 65 con el cancerbero Chaverra, quien una vez más ahogó el grito de gol embajador.



Cuando no se veía por donde el elenco local podía llegar el empate, apareció una jugada individual de Cristián Mina, quien gana la línea de fondo por el sector del lateral Ómar Bertel, logra enviar el centro y capitaliza con pierna derecha el atacante argentino Agustín Vuletich, quien vence la resistencia de Fariñez.



A partir del gol la divisa cucuteña, intentó reaccionar pero no hubo claridad en zona ofensiva, con el ingreso del volante Johan Arenas, buscaban mejorar en la tenencia del balón, por momentos parecía que los locales se conformaban con la igualdad.

En el cuadro dirigido por Alberto Gamero, debutó el paraguayo Diego Godoy quien reemplazó a José Ortiz, a 10 minutos del final, en el poco tiempo, el futbolista demostró que puede aportarle cosas importantes a su equipo.



Millonarios lo Intentó hasta el final, pero tuvo que conformarse con un empate en suelo fronterizo para sumar su primer punto en la Liga. De otra parte, el cuadro local dejó dudas y volvió a quedar en deuda en su funcionamiento ofensivo, el gran artífice de la igualdad fue el cancerbero Juan Camilo Chaverra, sus atajadas evitaron la caída de su equipo ante Millonarios.



En la tercera fecha de la Liga Betplay, Cúcuta Deportivo visitará al Deportivo Pereira, el domingo 2 de febrero a las 3:15 de la tarde. Por su parte, Millonarios recibirá a Equidad, este juego se efectuará en El Campín, el domingo después de las 7:20 de la noche.

Síntesis

Cúcuta Deportivo 1 – Millonarios 1



Cúcuta Deportivo: Juan Camilo Chaverra (9), Gilberto García (5), Hanyer Mosquera (6), Cristián Valencia (5) , Tomás Maya (5), Yeison Carabali (6), Cristián Mina (6), Jean Pineda (5), Matías Rodríguez (7), Ronaldo Ariza (5) y Agustín Vuletich (8)

DT: Jairo Patiño



Millonarios: Wuilker Fariñez (5), Juan Pablo Vargas (6), Breiner Paz (6), Ómar Bertel (5), Elvis Perlaza (7), Jhon Duque (7), Juan Carlos Pereira (6), David Macalister Silva (8), Hansel Zapata (8), Ayron del Valle (6) y José Ortíz (6). DT: Alberto Gamero



Partido: Aceptable



Cambios en Cúcuta Deportivo: Johan Arenas (4) por Yeison Carabali (59 ST), Luis Carlos Cabezas por Ronaldo Ariza (66 ST) ,Juan Carlos Caicedo por Agustín Vuletich (84 ST)



Cambios en Millonarios: Diego Godoy por José Ortiz (80 ST), Jorge Rengifo por Hansel Zapata ( 85 ST), Stiven Vega por Macalister Silva (90 ST)



Goles de Cúcuta: Agustín Vuletich (69 ST)



Goles de Millonarios: Hansel Zapata (50 ST)



Amonestados Cúcuta Deportivo: Matías Rodríguez (27 PT), Gilberto García (30 PT), Ronaldo Ariza (63 ST)



Amonestados Millonarios: Jhon Duque (43 PT), David Macalister Silva (87 ST)



Expulsados: No hubo.



Figura: Juan Camilo Chaverra, Arquero Cúcuta Deportivo (8)



Estadio: General Santander.



Asistencia: 1.500 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Luis Matorel Martínez (7).



Manuel García Duarte

Para El Tiempo

Cúcuta