Dimayor define dónde jugará finalmente Santa Fe contra Patriotas

La Dimayor definió dónde se jugará finalmente el partido de la fecha 4 de la Liga entre Santa Fe y Patriotas, de este jueves.

El partido fue confirmado en El Campín, este jueves, a las 2 p. m. El juego se iba a disputar en la sede deportiva del club cardenal, pero luego de que la Alcaldía de Bogotá autorizara el préstamos de los estadios, se hizo la gestión y fue aceptada de inmediato.



Dimayor además confirmó los estadios El Campín y Techo para las siguientes jornadas de la Liga que tenían sede pendiente.





LIGA BetPlay DIMAYOR I-2021

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 4



4 de febrero



Independiente Santa Fe vs Patriotas Boyacá

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win / Win +



FECHA 5



7 de febrero



Millonarios FC vs Deportivo Pereira

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +



FECHA 6



14 de febrero



Independiente Santa Fe vs Atlético Bucaramanga

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +



FECHA 7



18 de febrero



Millonarios FC vs Deportivo Pasto

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +





