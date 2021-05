La Liga colombiana sigue en vilo: opciones para terminarla

La Liga colombiana completa este omingo 14 días sin actividad, debido a las protestas generadas por el paro nacional. Este fin de semana, la Dimayor tenía la intención de programar el juego de vuelta de cuartos de final entre Cali y Tolima, en Envigado, pero no se jugó por una carta conjunta de los planteles de los dos equipos en la que pidieron que no se programara mientras no hubiera garantías. Tampoco se programó la ida de la semifinal entre Junior y Millonarios, en Barranquilla.

“Estuve sentado esta semana con el presidente (Ramón) Jesurún y con el presidente (Fernando) Jaramillo. La preocupación fundamental de ellos son los jugadores, su seguridad; pero también tenemos que terminar el torneo, porque ese es un mensaje que hay que enviarle a la sociedad. Se ha venido trabajando en eso. Aplazaron unos días este partido Cali-Tolima, y lo que nosotros esperamos es que se reanude ese juego en la ciudad que designen y podamos darle finalización al torneo y realizar la Copa América, que es lo que todos queremos”, dijo el ministro Ernesto Lucena, en una rueda de prensa en la que respaldó de nuevo la realización de la Copa América.



(Lea también: Análisis: Colombia sigue firme con la Copa, ¿hasta dónde?)



Por su parte, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) envió ayer un carta a Lucena pidiéndole una reunión para analizar la situación de orden público que está afectando el desarrollo del torneo.



El presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, habló del tema en Win Sports y dijo que se estudian alternativas para tratar de terminar el torneo.



"Hemos tenido todas las limitaciones, pero nuestra primera opción es continuar jugando, terminar la Liga y el Torneo como se había diseñado; sin embargo, si eso no se puede hemos pensado en burbuja y desarrollar los encuentros en una sola sede, pero queremos darle prioridad al campeonato que habíamos acordado y un compás de espera para que las condiciones se den", declaró Jaramillo.



DEPORTES

