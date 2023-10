Los puntos se acaban. La presión crece. El uso de las calculadoras dejan sin batería los celulares en Santa Marta y en Neiva. Las cuentas no cuadran. Unión Magdalena y Atlético Huila se aferran a una serie de milagros para mantenerse en la primera división del fútbol colombiano.

La llama que los mantiene vivos es cuento ajeno. Mientras Jaguares, Envigado y Once Caldas no ganen, todavía hay una esperanza. Y mucho más arriba, Alianza Petrolera y Deportivo Cali están respirando con un poco más de calma, pero aún no salvados. Sin embargo, la primera parte de la tarea, sumar de a tres, no se está cumpliendo ni del lado samario ni del opita.

Unión y Huila tienen un aspecto en el reglamento de la Liga que les puede favorecer, pero solamente si ganan. Desde el año pasado, se eliminó el castigo para los recién ascendidos, que entraban con el puntaje del último. Si eso se hubiera mantenido hoy, estarían prácticamente descendidos y esperando derrotas del Boyacá Chicó.

¿Por qué a Unión y Huila les favorece haber jugado menos partidos en la A?

En el caso del Magdalena, que juega con los puntos de 2022 y 2023, cada victoria les da cuatro centésimas más en la tabla de la permanencia. Pero cada derrota les resta la misma cantidad. Y a Huila, que solo cuenta con lo que ha hecho desde que volvió de la B, a comienzos de este año, un triunfo les suma siete centésimas en esa clasificación.



En cambio, para los equipos que han estado los tres años en la A, el promedio no es tan volátil. A esta altura del campeonato, un empate les sostiene el acumulado tal como está, una victoria les suma tres décimas y una caída no les baja tanto el resultado para esa clasificación.



Lectura sugerida: Colombia, sin opción de título en la Copa América femenina de futsal: la goleó Brasil



El problema para los últimos de la tabla es que ninguno de los dos ha encontrado un rendimiento parejo, como sí lo hizo Boyacá Chicó en el primer semestre, cuando logró consolidar unos ahorros que le sirvieron para soportar las vacas flacas de hoy. Solo un desastre dejaría al equipo boyacense de regreso a la B.



Para superar al promedio que hoy tiene Jaguares, puesto 18 en la tabla del descenso, Unión Magdalena está obligado a hacer 14 puntos de 18 posibles.

Tabla del descenso tras los partidos del sábado. pic.twitter.com/hNsNC3CpmX — José Orlando Ascencio (@josasc) October 1, 2023



Lo más grave es que el equipo que dirige Harold Rivera tiene un calendario durísimo: debe jugar, en su orden, contra Nacional en Santa Marta, luego visitar a Pasto y Millonarios y, finalmente, Tolima en Ibagué y Medellín en su estadio. Parece muy difícil.



Huila, por su parte, necesitaría 8 puntos de 18 posibles para alcanzar lo que hoy tiene Jaguares, una cifra que no parece tan difícil teniendo en cuenta que los dirigidos por Diego Corredor tienen aún tres partidos en Neiva, recibirán a La Equidad, Envigado y Santa Fe.



El problema es que si no suma de a tres, su calendario como visitante es bien complicado, pues tendría que visitar a Medellín, América y Junior. En Santa Marta y Neiva esperan tropezones ajenos.

Recomendamos: Nacional, sin piedad con Envigado: lo goleó y sueña con el liderato de la Liga

La tabla del 2024 pone a sufrir a otros equipos

Ya en una asamblea del primer semestre de este año se determinó que el sistema de descenso (al menos por ahora, porque en Dimayor todo es posible) no cambie para el 2024. Y eso trae una preocupación gigante para un grande, el Deportivo Cali.



El descenso del año entrante tendrá en cuenta los puntos de 2022, 2023 y lo que se haga en esa temporada. Cali va a perder una muy buena campaña, la de 2021, en la que fue campeón.



Para fortuna suya, Jaguares ha ido rodando escaleras abajo en esa tabla y hoy tendrían el mismo promedio para comenzar. Eso sí, es el peor de los 18 sobrevivientes en la A. Los que lleguen de la B arrancarán de cero.

Así comenzaría hoy la tabla del descenso de 2024. Los equipos que lleguen de la B arrancan de cero y dividen por los puntos que hagan el año entrante. Huila y Unión aparecen en esta tabla como referencia por si se salvan, hoy no tendrían cupo en la A. pic.twitter.com/qlnHeTQds3 — José Orlando Ascencio (@josasc) October 1, 2023

En términos de puntos, hoy Cali estaría 11 por debajo de Envigado, otro de un rendimiento calamitoso en las últimas semanas. Y ya las diferencias son enormes con los que están un poco más arriba: 16 con Once Caldas y Pereira, 19 con Bucaramanga, 22 con Alianza Petrolera y 23 con La Equidad.



Todo punto termina contando, a corto, mediano y, por ahora y si no hay cambios, a largo plazo. La presión es para Unión y Huila. Mientras no ganen, los demás respiran tranquilos el resto del año.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

Más noticias de Deportes