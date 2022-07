Carlos Bacca confirmó su regreso al fútbol colombiano, luego de su amplio recorrido internacional, por Bélgica, Italia y España. Se trata de un nuevo caso de futbolistas que ya maduros, ya experimentados, deciden dar la vuelta para tomar un segundo aire.

Figuras que han vuelto

En su momento regaron Fredy Guarín y Fernando Uribe a Millonarios. También los hinchas del América celebraron cuando Adrián Ramos regresó de Europa, y los del Once Caldas lo hicieron cuando Dayro Moreno, hoy en Bucaramanga, se vino desde Argentina, y los del Junior cuando, en su momento, volvió Teo, hoy en Cali, o llegó Borja, que se acaba de ir para River Plate.

Es que llega un punto en el que ciertas figuras deciden, necesitan o les toca regresar al medio local.



Guarín decía que era un sueño jugar en Millonarios. Una deuda que tenía y la cumplió en 2021, aunque por breve tiempo, luego de estar en Porto, Inter o el Shanghái Shenhua, entre otros clubes. Además de la Selección Colombia. Su paso fue efímero y por problemas personales se retiró.

Caso similar fue el de Fernando Uribe, cuando regresó a la Liga, primero a Millonarios en 2021, y hoy en Junior. Su carrera iba en ascenso tras su última etapa en Millos, con su paso por México y Brasil, y sufrió un estancamiento. Por eso regresó.



Un caso aparte es el de Miguel Borja, que llegó de Palmeiras al Junior en 2020 y con 27 años fue el goleador de la Liga con 14 tantos. Su deseo, decía, era estar en el radar de la Selección Colombia y jugar en el equipo del que es hincha. Hoy, se marchó a River.

Nacional es uno de los que ha apostado por repatriar figuras, como lo hizo con Dorlan Pabón y Giovann y Moreno o Andrés Andrade.

Dayro Moreno es otro caso, tras su periplo internacional volvió y sigue más vigente que nunca, siendo goleador del último campeonato con Bucaramanga.

Se trata de dos futbolistas que vuelven a un entorno conocido, sacrificando la vigencia en el exterior, para volver a competir. Gozan de experiencia y madurez para sobresalir en el medio local. Y despiertan grandes expectativas.



Héctor Fabio Báez, actual gerente deportivo de Junior y expresidente de Santa Fe, analizó en su momento que si los futbolistas vuelven es por dos cosas, o no jugaban o no pudieron adaptarse.



“Todos los que regresan es porque no están jugando o porque su edad no les permite estar en una competencia a alto nivel, y los que son jóvenes y regresan es porque no estaban preparados o no se han adaptado al fútbol internacional”, opina Báez.



Luis Felipe Posso es un reconocido empresario de deportistas. Consideró que cuando el futbolista vuelve, tiene que ver con la imposibilidad que tuvo para competir afuera.



“Es claro que cuando un jugador regresa al país es porque ya le es muy difícil conseguir un contrato jugoso en el exterior y prefiere volver a jugar sus últimos años, claro que ganando menos que lo que ganan en el exterior”, opina. Considera que el que vuelve ya no va a gozar de las mismas ventajas si sale de nuevo. “Ya no les ofrecen los mismos salarios de antes”, dice.



