Con golazo de Angulo, Deportivo Cali venciò a Jaguares

Deportivo Cali debutó en la temporada con victoria frente a Jaguares, 1-0, en Palmaseca. El único gol del partido lo anotó Juan Camilo Angulo, al minuto 69, con un potente remate de media distancia.

(Le puede interesar: Nacional fue efectivo, sólido y letal para superar 2-0 a Santa Fe)



El conjunto local salió con la intención de hacer presencia en ataque a través de una dupla ya conocida con Jhon Vásquez y Ángelo Rodríguez, solo que el visitante con un buen trabajo de Israel Alba y Yulián Anchico niveló las cargas y el manejo del esférico se trasladó a la mitad de la cancha.



Cali trataba de abrir el frontón que montó José Alberto Suárez en dos últimas líneas, aunque la tarea no resultó fácil. El 4-4-1-1 no fue sencillo de desvertebrar por parte de los ‘azucareros’, que se vieron bastante confundidos para armar juego.



Sobre los 24 minutos, Palavecino le sirvió el balón a Ángelo por la izquierda y el centro no alcanzó a ser conectado por Pérez en el área chica.



José Pérez también tuvo un cabezazo tras centro de Alba a los 28, pero allí fue el uruguayo Guillermo De Amores el que desvió el balón por encima del horizontal. A Marco le quedó otra a los 33, pero remató muy elevado.

(Lea además: ¡Urgente! Adrián Ramos fue internado en una clínica de Cali)



Jhon Vásquez se animó a los 36 con un disparo sobre el vertical derecho, aunque le faltó dirección. Luego, una asociación de los ex Tolima por poco se convierte en gol, aunque pidieron una presunta mano de Alba. Solano también lo intentó para el elenco ‘felino’.



Para el segundo tiempo no varió mucho el panorama, por lo que el DT Alfredo Arias apostó por darle prioridad a la creación, ingresando a Jean Paul Arce y Andrés Arroyo.



En vista de la presión del elenco celeste, los laterales empezaron a aparecer en el área rival, primero con Darwin Andrade.



Sobre 23 minutos llegó la apertura del marcador, con un potente derechazo de Juan Camilo Angulo desde fuera del área que pegó en el horizontal y se metió sobre el palo izquierdo de Chunga, para el 1-0.



Vásquez volvió a aproximarse en dos ocasiones, pero no pudo vencer la resistencia de Chunga.



Así se consumió el tiempo y la victoria favoreció al cuadro dirigido por Alfredo Arias ante un adversario complicado y bien parado en función defensiva.





En la próxima fecha del todos contra todos, Cali visitará al Pereira y Jaguares recibirá al Bucaramanga, en fechas y horas a confirmar de parte de la Dimayor.

Síntesis

Cali 1-0 Jaguares

Deportivo Cali: Guillermo De Amores (6); Juan Camilo Angulo (7), Hernán Menosse (6), Jorge Arias (6); Darwin Andrade (6); Jhojan Valencia (6), Andrés Balanta (6), Agustín Palavecino (6), Marco Pérez (6), Jhon Vásquez (6); Ángelo Rodríguez (6).



Cambios:

Jean Paul Arce (5) por Andrés Balanta (13 ST), Andrés Arroyo (6) por Ángelo Rodríguez (13 ST), Carlos Robles (SC) por Agustín

DT: Alfredo Arias.



Jaguares: José Luis Chunga (5); Israel Alba (6), Francisco Báez (5), Iván Scarpetta (5), José Pérez (5), Mauricio Castaño (5); Fabián Mosquera (5), Yulián Anchico (6), Jéfferson Solano (5); Diomar Díaz (5); Wílder Guisao (5), Pablo Bueno (6).



Cambios: Pablo Rojas (5) por Jefferson Solano (1 ST), Eduardo Sosa (5) por Diomar Díaz (14 ST), José Luis Lloreda por Pablo Bueno (14 ST), Ethan González (5) por Wílder Guisao (27 ST), Vicente Prado (5) por Yulián Anchico (32 ST).

DT.: José Alberto Suárez.



Gol: 1-0: Juan Camilo Angulo (23 ST).

Amonestados: Iván Scarpetta (12 PT), Francisco Mosquera (40 ST), Vicente Prado (45 ST) por Jaguares.

Expulsados: No hubo

Partido: Regular

Fifura: Juan Camilo Angulo (7).

Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali)

Asistencia: Sin público

Árbitro: Jorge Duarte (6)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces