Con Águilas Doradas y Millonarios como cabezas de serie, este miércoles se realizó el sorteo de los cuadrangulares semifinales de la Liga 2023-I, luego de una jornada de infarto, en la que Santa Fe y Junior sentenciaron su eliminación.



(Le puede interesar: Estos son los 8 clasificados que jugarán los cuadrangulares: así sigue la Liga)

Nacional, América, Boyacá Chicó, Alianza Petrolera, Medellín y Deportivo Pasto completaron el grupo de clasificados a los cuadrangulares semifinales, en una jornada con varias acciones polémicas.



Los cuadrangulares semifinales comenzarán este fin de semana. Millonarios y Medellín jugarán el sábado, debido a que el martes tienen partido de Copa Sudamericana y Libertadores, respectivamente. Millos jugará contra Peñarol y el DIM, contra Nacional de Uruguay.



Atlético Nacional, en cambio, visitará a Melgar de Arequipa el próximo miércoles. Los otros tres equipos con participación internacional quedaron eliminados: Tolima, Pereira y Santa Fe.

Calendario

Facebook Twitter Linkedin

Nacional vs. Pasto Foto: Dimayor - Vizzor Image

Fecha 1

​20 de mayo

Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional

Hora: 5:00 PM

Estadio: Departamental Libertad

Transmisión: WIN+



Independiente Medellín vs. Millonarios FC

Hora: 8:00 PM

Estadio: Atanasio Girardot

Transmisión: WIN+



21 de mayo

Boyacá Chicó vs. América de Cali

Hora: 6:00 PM

Estadio: La Independencia

Transmisión: WIN+



22 de mayo

Alianza Petrolera vs. Águilas Doradas

Hora: 6:00 PM

Estadio: Daniel Villa Zapata

Transmisión: WIN+



Fecha 2 (27-28 de mayo)

Grupo A

Nacional vs. Alianza

Águilas vs. Pasto



Grupo B

América vs. Medellín

Millonarios vs. Chicó​



Fecha 3 (31 de mayo)

​Grupo A

Nacional vs. Águilas

Pasto vs. Alianza



Grupo B

América vs. Millonarios

Chicó vs. Medellín



Fecha 4 3-4 de junio)

Grupo A

Águilas vs. Nacional

Alianza vs. Pasto



Grupo B

Millonarios vs. América

Medellín vs. Chicó



Fecha 5 10-11 de junio)

Grupo A

Alianza vs. Nacional

Pasto vs. Águilas



Grupo B

Medellín vs. América

Chicó vs. Millonarios



Fecha 6 (17-18 de junio)

Grupo A

Nacional vs. Pasto

Águilas vs. Alianza​



Grupo B

América vs. Chicó

Millonarios vs. Medellín

DEPORTES

Más noticias de deportes