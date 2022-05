Dimayor definió este domingo el calendario de los cuadrangulares semifinales de la Liga. En el Grupo A estarán Millonarios, Nacional, Junior y Bucaramanga. En el B, Tolima, Medellín, Envigado y La Equidad.

La semifinal son dos cuadrangulares, en la que cada equipo disputará seis partidos. El ganador de cada grupo clasifica a la gran final, que se jugará el 22 y 26 de junio.



Cabe recordar que este año vuelve el ‘punto invisible’. Es decir, en caso de empate en puntos en los cuadrangulares semifinales, se definirá la casilla por la mejor posición en la fase todos contra todos. Millonarios y Tolima parten en eso con ventaja.



Esta es la programación:

Fecha 1- 21 y 22 de mayo

Grupo A

Junior vs. Nacional

Millonarios vs. Bucaramanga



Grupo B

Envigado vs. Tolima

Medellín vs. La Equidad

Fecha 2- 1 de junio

Grupo A

Nacional vs. Millonarios

Bucaramanga vs. Junior



Grupo B

Tolima vs. Medellín

La Equidad vs. Envigado

Fecha 3 – 4 y 5 de junio

Grupo A

Nacional vs. Bucaramanga

Junior vs. Millonarios



Grupo B

Tolima vs. La Equidad

Envigado vs. Medellín

Fecha 4 – 8 de junio

Grupo A

Bucaramanga vs. Nacional

Millonarios vs. Junior



Grupo B

La Equidad vs. Tolima

Medellín vs. Envigado

Fecha 5 – 11 y 12 de junio

Grupo A

Millonarios vs. Nacional

Junior vs. Bucaramanga



Grupo B

Medellín vs. Tolima

Envigado vs. La Equidad

Fecha 6 – 15 de junio

Grupo A

Nacional vs. Junior

Bucaramanga vs. Millonarios



Grupo B

Tolima vs. Envigado

La Equidad vs. Medellín



DEPORTES