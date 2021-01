Nacional tuvo un susto, se recuperó y goleó 

Atlético Nacional goleó 5-2 al Deportivo Pereira, en la tercera fecha de la Liga. El conjunto verdolaga pasó de un opaco primer tiempo, a una etapa complementaria donde puso la pelota al piso, tuvo movilidad, logró remontar y pasar de largo.

Los primeros minutos de juego, Nacional había generado un par de ocasiones, más por el ímpetu en su juego, que por elaboración.

.

Al minuto 5 y tras un saque de banda, la defensa de Nacional hizo un rechazo defectuoso, el cual aprovechó Franco Arizala para desenfundar un remate de media distancia al ángulo superior izquierdo, abriendo el marcador para Deportivo Pereira.



Tras el gol, Pereira tuvo el segundo por intermedio de Bryan Castrillón, quien con remate de media distancia exigió a Aldair Quintana.



Al minuto 17 y tras un tiro de esquina cobrado por Andrés Andrade, Diego Peralta le cometió falta sobre Yerson Mosquera y el árbitro Mario Herrera no dudó en sancionar el penal a favor de Nacional.



Al minuto 19, Jefferson Duque cobró con suspenso, la pelota pegó en el vertical derecho y entró con suavidad al arco custodiado por Jarlen Castillo. Con este gol, los locales cortaron una sequía de 200 minutos sin anotar, contando los dos últimos partidos oficiales, uno en Liga contra La Equidad y el de Copa frente al Deportes Tolima.



Al minuto 29, Deportivo Pereira aprovechó otro saque de banda y tras una jugada colectiva Bryan Castrillón ingresó en velocidad al área y con pierna derecha dejó sin opción al arquero Quintana. El ex DIM anotó su segundo gol como profesional.



En la etapa complementaria, Nacional salió sosteniendo la pelota y tomando mejores decisiones a la hora de entregarla. Al minuto 3, Vladimir Hernández malogró una ocasión clara de gol, tras un desborde por derecha de Yerson Candelo.



Al minuto 5 y tras una buena jugada colectiva de Nacional, Baldomero Perlaza entró al área y Diego Sánchez lo desestabiliza, a lo que el árbitro Herrera tampoco dudó en sancionar el punto penal. Dos minutos después, Jefferson Duque cobró al palo derecho, anotando el empate 2-2 para los verdolagas.



Tras el gol, Nacional recuperó el control de la pelota, adelantaba líneas y buscaba con más firmeza el arco contrario. Al minuto 26 y tras una jugada colectiva que partió desde el fondo, Emmanuel Olivera efectuó un pase a Jonatan Álvez, el uruguayo estuvo atento a los movimientos de Jefferson Duque, quien ingresó sobre el sector izquierdo para rematar al arco y tras el rebote de Castillo, Diego Sánchez intentando sacarla, la terminó metiendo en propia puerta.



Sobre el minuto 33 y tras un monopolio de fútbol, toque y juego de Nacional, un pase de Jarlan Barrera para que desborde de Andrés Andrade por el sector derecho, hace un pase cruzado al centro del área y tras el fallo de Jonatan Álvez, la pelota le quedó a Jefferson Duque, quien anotó el tercero en su cuenta personal y el cuarto para los verdolagas.Duque completó 60 goles en 137 partidos con la camiseta nacionalista.

Al minuto 40 y luego de una recuperación del recién ingresado Sebastián Gómez, el volante le filtró la pelota a Jarlan Barrera, quien definió en velocidad y con precisión para dejar sin reacción al arquero Castillo.



Nacional logró una recuperación ostensible en el segundo tiempo. Aunque fue un equipo reactivo, supo reponerse a estar dos veces por debajo en el marcador y por ahora, los dirigidos por Alexandre Guimarães respiran y se acomodan en la parte alta de la tabla.



En la próxima fecha, Atlético Nacional visita al Deportivo Pasto, mientras que Deportivo Pereira recibe en el estadio Hernán Ramírez Villegas al Deportes Tolima.

Síntesis

Atlético Nacional 5-2 Deportivo Pereira



Atlético Nacional: Aldair Quintana (6); Yerson Candelo (6), Yerson Mosquera (6), Emmanuel Olivera (7), Danovis Banguero (6); Bryan Rovira (5), Baldomero Perlaza (7), Andrés Andrade (7); Vladimir Hernández (7), Jonatan Álvez (6), Jefferson Duque (9)



Cambios: Jarlan Barrera (8) por Yerson Candelo (13 ST), Sebastián Gómez (SC) por Jefferson Duque (35 ST), Hayen Palacios (SC) por Vladimir Hernández (35 ST), Tomás Ángel (SC) por Andrés Andrade (40 ST).

D.T.: Alexandre Guimarães.



Deportivo Pereira: Jarlen Castillo (4); Gilberto García (5), Diego Peralta (5), Diego Sánchez (4), Cristian Flórez (5); Jherson Mosquera (5), Maicol Medina (5), Ever Valencia (7), Wilfrido De la Rosa (5); Bryan Castrillón (6), Franco Arizala (6).



Cambios: Daniel Restrepo (5) por Ever Valencia (17 ST), Jorge Bermúdez (SC) por Gilberto García (36 ST), Mateo Cano (SC) por Franco Arizala (36 ST), Quinto (SC) por Bryan Castrillón (39 ST), Delio Castrillón (SC) por Maicol Medina (39 ST) .

D.T.: Jorge Artigas.



Goles: Jefferson Duque (19 PT), (7 ST), (33 ST), Diego Sánchez en contra (26 ST), Jarlan Barrera (40 ST) para Atlético Nacional. Franco Arizala (5 PT), Bryan Castrillón (29 PT) para Deportivo Pereira.



Amonestados: Bryan Rovira (25 PT) para Atlético Nacional. Diego Peralta (15 ST), Maicol Medina (28 ST), Daniel Restrepo (39 ST) para Deportivo Pereira.

Expulsados: no hubo.

Árbitro: Mario Herrera (6).

Partido: muy bueno.

Figura: Jefferson Duque (9).

Estadio: Atanasio Girardot.

Asistencia: sin espectadores.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8