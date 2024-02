Nacional recibe mala noticia de último momento contra Millonarios: baja importante

Este domingo se vive uno de los clásicos más apasionados del Fútbol Profesional Colombiano. Millonarios visita el estadio Atanasio Girardot para enfrentar a Atlético Nacional en la fecha 6 de la Liga 2024 - II.



'Verdolagas' y 'albiazules' se vuelven a ver las caras este año, luego de protagonizar varios partidazos en el 2023. Sin duda, los juegos más recordados son la final del primer semestre en el que Millonarios gritó campeón de Liga y la final de Copa del segundo semestre que se llevó Nacional.

Será un juego crucial para el técnico Jhon Bodmer, quien ha recibido varios señalamientos en las últimas semanas por el rendimiento del equipo en cancha y los resultados como la derrota contra América de Cali y el empate contra Once Caldas.



Pero no será una tarea fácil para el DT bogotano de 42 años de edad, que recibió una mala noticia antes del duelo contra Millonarios. De acuerdo con la información de la FM, Andrés Felipe Román será baja por tres meses.



El ex Millonarios, en septiembre del año pasado, sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que lo dejó por fuera de las canchas el resto del 2023.

Cuando parecía cercana su fecha de regreso, el club reveló que Román fue sometido a otro tratamiento médico: una artroscopia de reparación en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.



De esta manera, el lateral derecho deberá iniciar otro largo proceso de recuperación y se espera que su regreso a los terrenos de juego sea el próximo mayo, finalizando la Liga colombiana.

