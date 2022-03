Son los partidos más especiales para cualquier hincha. Y también para los clubes. Se juega el honor, la posibilidad de tener una semana llena de alegría en la casa o en la oficina, o de aguantar burlas, de ver memes que duelen hasta el alma y de que el café del lunes sea amargo. Es el fin de semana de los clásicos en el fútbol profesional colombiano.

Es la hora de reencontrarse con el vecino, que por 90 minutos se convierte en el enemigo al que siempre se quiere vencer. También es la hora de revivir rivalidades de muchísimos años, que no solamente tienen que ver con compartir zonas geográficas, sino también con años y años de una rivalidad que, en la práctica, solamente debería quedar allí, en el rectángulo verde rodeado de tribunas y de pasiones.



¿Por qué son tan especiales los clásicos?

Pero el clásico no se juega solo en la cancha. Se vive con anticipación. Los hinchas lo preparan con un ritual especial, con las pancartas, con la música, con todo lo que se pone en juego para defender el honor. Y los entrenadores y los jugadores también lo viven igual, así por momentos algunos quieran calentar el ambiente y minimizar al rival de toda la vida. La boquilla también juega.



“Los superclásicos son la Navidad del fútbol. El anhelo casi siempre supera al resultado. Durante meses, los hinchas imaginan goles con la desmesura de los niños que piden una PlayStation a Santa Claus a cambio de galletas para los renos que llegarán cansados”, escribió el mexicano Juan Villoro en la revista SoHo, refiriéndose al duelo entre Boca y River, que vivió por primera vez como hincha en 1974. Y el término aplica para todos los duelos tradicionales.



Los hinchas hacen lo que sea por vivir el duelo en la tribuna (al menos, cuando los dejan entrar, porque ahora se ha vuelto costumbre que los visitantes no tengan acceso a la cancha).



¿A qué extremo han llegado con tal de estar gritando en las gradas por su equipo? “Con la ayuda de mi mujer, movimos la fecha de la cesárea que nos había asignado el doctor por otra que no se cruzara con el clásico. Clásico que, dicho sea de paso, ganamos”, le dijo a EL TIEMPO el escritor y periodista Daniel Samper Pizano, hincha y, en su momento, directivo de Santa Fe.



Samper fue el mismo que consiguió un león, uno de verdad, de carne y hueso, para que fuera la mascota del equipo. Incluso salía a la cancha con los jugadores. Y todavía conserva la piel de Monaguillo, heredada del presidente de la época, Guillermo ‘Chiva’ Cortés.



En redes sociales se hizo viral un trino de un hincha del Deportivo Pereira que aseguró que fingió una enfermedad para pedirle permiso a su jefe. Solo era una excusa para irse a Armenia a ver el clásico contra Deportes Quindío. No contaba con que su superior estaba viendo el partido y tuvo la mala fortuna de que la cámara lo enfocó y así lo descubrieron...

La proliferación de equipos en el fútbol colombiano (que pasó de tener 14 clubes en primera división en 1987 a 20 en la actualidad) ha hecho que la Dimayor tenga que acomodar como puede a algunos de ellos para que no se queden sin competencia en esta jornada. Pero esta vez, cinco de los duelos históricos de la Liga estarán en acción (vea la programación). El ambiente de este fin de semana es distinto. Hay clásico.

Así se jugará la fecha de clásicos

La jornada comenzó con el empate sin goles entre Once Caldas y Deportivo Pereira, este viernes, en el estadio Palogrande, de Manizales. Así se jugará el resto de la fecha:



Sábado



Junior FC vs Unión Magdalena

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+



Deportivo Cali vs América de Cali

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win+



La Equidad vs Patriotas FC

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win Sports/Win+



Domingo



Alianza Petrolera vs Atlético Bucaramanga

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win+



Independiente Santa Fe vs Millonarios FC

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+



Atlético Nacional vs Independiente Medellín

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



Lunes



Cortuluá vs Deportes Tolima

Hora: 7:40 PM

Estadio: Pascual Guerrero

Transmisión: Win/Win+



Martes



Águilas Doradas vs Envigado FC

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win Sports/Win+



Jaguares FC vs Deportivo Pasto

Hora: 7:35 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win Sports/Win+



