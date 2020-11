¡Listas las llaves! Así quedaron los cruces de los cuartos de la Liga

Los ocho equipos ya estaban definidos y solo faltaba el sorteo por parte de la Dimayor para saber cómo serían los cruces de los cuartos de final de la Liga colombiana. Las balotas fueron sorteadas y ya están definidos los cruces de la siguiente ronda.



Lo primero que hay que decir es que los cuatro primeros de la tabla de posiciones fueron Santa Fe, Tolima, Nacional y Cali, quienes tienen como premio terminar sus partidos en condición de local sobre Pasto, Junior, América y Equidad.



Así quedaron las llaves:

Llave A

Pasto vs. Santa Fe



Llave B

Junior vs. Tolima



Llave C

América vs. Nacional



Llave D

Equidad vs. Cali



